İsrail'in yılın ilk yarısında gazetecileri hedef alan 467 ihlalinde 8 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, yılın ilk 6 ayında işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde gazetecilere yönelik gerçekleştirdiği 467 ihlalde 8 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

Filistinli Gazeteciler Sendikası tarafından Ramallah kentinde düzenlenen basın toplantısında, Filistin topraklarındaki basın özgürlüğünün durumuna ilişkin 2026'nın ilk yarısını kapsayan rapor kamuoyuyla paylaşıldı.

Sendikanın Özgürlükler Komitesi Başkanı Muhammed el-Lahham, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin yılın ilk yarısında gazeteciler ile medya çalışanlarına yönelik 467 suç ve ihlal gerçekleştirdiğini söyledi.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırıları ve Batı Şeria'daki İsrailli işgalcilerin ihlalleri sürerken gazetecilere karşı işlenen suçların arttığını belirten Lahham, ihlallerin yüzde 41'inden fazlasını haber takibinin engellenmesi ve basın ekiplerinin alıkonulmasının oluşturduğunu kaydetti.

Lahham, bu kapsamda 192 vakanın kayda geçirildiğini belirterek, bunun "işgal altındaki Filistin topraklarında medyanın yaşananları aktarmasını engellemeye yönelik sistematik bir politikayı yansıttığını" ifade etti.

Yılın ilk 6 ayında 8 gazetecinin öldürüldüğünü aktaran Lahham, 8 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 264'e yükseldiğini bildirdi.

Raporda aynı dönemde gazetecilere yönelik 27 gözaltı, 29 ateş açma, 78 gaz ve ses bombası kullanma, 14 darp, 2 silahla yaralama ve 16 silahla tehdit vakasının kaydedildiğini belirten Lahham, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de 6 saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail güçlerinin 19 gazetecinin Mescid-i Aksa'ya girişini yasakladığını aktaran Lahham, gazetecilere ait ekipmanlara el konulması veya bunların tahrip edilmesine ilişkin 22 vakanın belgelendiğini dile getirdi

Lahham, İsrail güçlerinin 7 gazeteci evi ve medya kuruluşuna baskın düzenlediğini, 3 medya kuruluşunu kapattığını ve 5 internet sitesine erişimi engellediğini kaydetti.

En fazla ihlal şubatta kaydedildi

Rapora göre, gazetecilere yönelik en fazla ihlal 122 vakayla şubatta kaydedildi.

Şubatı 109 ihlalle ocak, 89 ihlalle haziran, 55 ihlalle mayıs, 53 ihlalle mart ve 39 ihlalle nisan izledi.

Ekim 2023'ten Haziran 2026'nın sonuna kadar Filistinli gazetecilere yönelik yaklaşık 4 bin 127 ihlal gerçekleştirildiği belirtilen raporda, bu süreçte 193 gazetecinin gözaltına alındığı, 187 basın kuruluşu ile gazetecilere ait 140 evin yıkıldığı kaydedildi.

Raporda ayrıca gazetecilerin ailelerinden 713 kişinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Uluslararası hukuki girişimler sürüyor

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir de sendikanın gazetecilere yönelik İsrail ihlallerine ilişkin dosyaları uluslararası kuruluşlar nezdinde takip etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Sendikanın Uluslararası Gazeteciler Federasyonunun himayesinde Birleşmiş Milletlerin Cenevre'deki merkezinde bir konferans düzenlediğini belirten Ebu Bekir, konferansta BM özel raportörlerine Filistinli gazetecilere yönelik ihlaller ve yargısız infazların aktarıldığını ifade etti.

Ebu Bekir, Fransa Ulusal Gazeteciler Sendikasının, gazetecilere karşı işlenen savaş suçları nedeniyle Fransız yargısı önünde dava açma niyetini Filistinli sendikaya bildirdiğini kaydetti.

Filistin İşçi Sendikaları Federasyonu ile başka hukuki girişimlerin de sürdüğünü aktaran Ebu Bekir, Uluslararası Ceza Mahkemesine gazetecilere yönelik suçlara ilişkin soruşturmaları hızlandırması çağrısında bulundu.

Ebu Bekir, gazetecilerin hedef alınmasının "münferit olaylar değil, bilgi edinme ve gerçeği aktarma hakkını hedef alan saldırının bir parçası olduğunu" vurguladı.

İsrail'in ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 173 binden fazla kişi yaralandı ve sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

İsrail ordusu ve yerleşimcilerin aynı dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında ise 1181 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve yaklaşık 24 bin kişi gözaltına alındı.