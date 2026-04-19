Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistin ambulansına saldırdı

Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler, Batı Şeria'daki Nablus ile Ramallah arasında bir ambulansa saldırdı. Ambulans ekibi, saldırıda şans eseri kurtulduklarını açıkladı. Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da artan saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ile Ramallah kentlerini birbirine bağlayan ana yoldan geçmekte olan bir Filistin ambulansına saldırdı.

Sosyal medya paylaşılan bir videoda söz konusu ambulansın ön camının kırıldığı ve araçta hasar oluştuğu görüldü.

Videoda konuşan ambulans ekibinde sağlık görevlisi Beşşar el-Karyuti, Filistin topraklarını gasbeden 4 İsraillinin, Avitar yerleşimi yakınlarında Zatara yolu üzerinde, Nablus'un güneyindeki Karyut köyüne ait ambulansın yolunu kestiğini söyledi.

Karyuti, "Hastaneye doğru gidiyorduk. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler aniden ve doğrudan bize saldırarak, araca zarar vermeye başladı. Amaçları öldürmekti. Allah'ın lütfu olmasaydı kurtulamazdık." dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki Filistin bölgelerini birbirine bağlayan yollarda benzer saldırılar düzenlediği, bunun da Filistinlilerin yaralanmasına, araçlarının zarar görmesine ve hayatlarının tehlikeye girmesine yol açtığı belirtiliyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu süreçte 1149'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Filistin hükümetine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da mart ayında 1819 saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Layan Bsharat
