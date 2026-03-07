İsrail'in Beyrut'ta halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Dahiye'den kaçan aileler, sokaklarda sabahlıyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde halkı yerlerini terk etmeye zorlamasının ardından Dahiye'deki evlerini terk eden aileler, kalacak yer bulamadan geceyi başkentin çeşitli noktalarında, sokaklarda geçiriyor.

İsrail ordusu 5 Mart'ta yayımladığı tehdit mesajıyla Dahiye bölgesinde yaşayan yüz binlerce kişiyi yerlerini terk etmeye zorladı.

Panik ve korku içinde evlerini terk eden ailelerden bazıları, kalacak yer bulamadıkları için Beyrut'un çeşitli noktalarındaki açık alanlar ve meydanlarda geceyi geçirmek zorunda kalıyor.

2 gecedir sokaklarda uyuyan ailelerin bir kısmı kendi imkanlarıyla temin ettikleri küçük çadırlarda kalırken, bazı ailelerin ise yalnızca yere serdikleri sünger ve battaniyeler bulunuyor.

Evlerinden hiçbir eşya almadan çıktıklarını anlatan aileler, İsrail'in Dahiye'ye yönelik saldırılarının sürmesi nedeniyle evlerine dönüp gerekli kıyafet ve eşyalarını da alamıyor.

Yanlarında yalnızca birkaç parça eşya bulunan aileler, yetkililerden ve yardım kuruluşlarından destek bekliyor.

Açık alanlarda sabahlayan aileler, bir yandan soğuk ve belirsizlikle mücadele ederken, diğer yandan saldırıların sona ermesini ve evlerine geri dönebilecekleri günü umutla bekliyor.

"Gidecek bir yer bulamıyoruz"

Dahiye'den çocuklarıyla çıkan Um Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz gibi kimse bizimle ilgilenmiyor. Bize su ya da yemek veren yok, kimse destek olmuyor." dedi.

Um Muhammed, "Oruçluyuz ve sokaklardayız. Sadece hayır sahipleri bize iftarlık getiriyor, onun dışında kimse destek olmuyor. Yetkililerden sünger ve battaniye yardımı istedik ancak kimse yardımcı olmadı." ifadelerini kullandı.

Dahiye'den çocuklarıyla çıkan Siham da gidecek bir yer bulamadıkları için sokakta kaldıklarını söyledi.

Kentte kira fiyatlarının çok yükseldiğine dikkati çeken Siham, "Sokakta kalıyorum, üzerine yatacağım bir sünger bile yok. Kardeşim de risk alarak gidip Dahiye'den bir sünger getirip çıkardı. Annem ve çocuklar geceleri üşüyor." diye konuştu.

Suriye kökenli Muhammed Ali ise tahliye uyarısının ardından saatlerce yürüyerek Dahiye'den buraya geldiklerini belirtti.

Gecelerin çok soğuk geçtiğini ifade eden Ali, "Çimlerin üzerinde uyuyoruz. Oruçluyuz, iftarda hayır sahipleri yemek veriyor. Gidecek bir yer bulamıyoruz. Uygun fiyata kiralık ev yok, başka yerlerde de boş yer kalmadı." şeklinde konuştu.

İsrail, Dahiye'de halkı yerlerini terk etmeye zorladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 5 Mart'ta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen boşaltılması çağrısında bulunmuştu.

"Hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın." diyen Adraee, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerinde ikamet edenlerin Beyrut-Şam yolu üzerinden Cebel-i Lübnan'a doğru, Hureyk ve Şiyah mahallelerinde yaşayanların Beyrut-Trablus yolu üzerinden kuzeye doğru gitmelerini istedi."

İsrailli Sözcü, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir." tehdidinde bulundu.

İsrail'in saldırılarının hedefindeki Dahiye bölgesi

Dahiye bölgesi, Baabda ilçesi sınırlarındaki Hureyk, Burc el-Baracine, Gubeyri ve El-Mureyce gibi yoğun nüfuslu mahalleleri kapsıyor.

Ağırlıklı Şii Müslüman nüfusun yaşadığı Dahiye bölgesi, Hizbullah'ın siyasi ve toplumsal açıdan güçlü olduğu bir merkez olarak öne çıkıyor.

Dahiye, konut alanları, ticaret merkezleri, pazar yerleri ile Filistin mülteci kampları Burc el-Baracine ve Sabra Şatilla'ya ev sahipliği yapıyor.