İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği iki hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in hedef aldığı noktadan ceset kalıntılarının çıkarıldığı ve kimlik tespiti için DNA testlerinin yapıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Beyrut'un merkezi noktalarından Balata Sokağı Mahallesi'nde bir binaya ve kentin güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.