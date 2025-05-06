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İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Saldırıları Arttı

İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Saldırıları Arttı
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin Filistinlilerin tarım arazilerini kundakladığı, çiftçilere saldırdığı ve gerginliğin arttığı bildirildi. Filistin Kurtuluş Örgütü verilere göre, son günlerde Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin tarım arazilerini kundakladı.

Ramallah'a bağlı Mugayyir Köyü Meclis Başkanı Emin Ebu Ulya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgeye baskın düzenlediğini ifade etti.

Fanatik Yahudilerin çiftçilere saldırdığını; bazı tarım arazilerini ateşe verdiğini ve çiftçilerle İsrailliler arasında arbede yaşandığını aktaran Ebu Ulya, İsrail güçlerinin grubu korumak için Filistinlilere müdahale ettiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, nisan ayında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine karşı yaklaşık 1700 saldırı düzenledi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 960'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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