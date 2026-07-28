Haberler

Lübnan'da can kaybı 4 bin 333'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 333'e yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 333'e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına dair son verileri paylaştı.

Söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 333'e yükseldi, 12 bin 236 kişi yaralandı.

Bakanlık, bir önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 332 kişinin öldüğünü bildirmişti.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

Kaynak: AA
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakın eşi görmesin! Cucurella'nın koluna dövmesini yaptırdığı isim bomba

Sakın eşi görmesin! Koluna dövmesini yaptırdığı isim bomba
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret

Hayko Cepkin ifade için adliyede: Gazetecilere büyük ayıp
Samsunsporlu Holse MLS'e transfer oldu

Takımının yıldızını ABD'ye gönderdi!
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış

Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi

Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi