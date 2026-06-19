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Lübnan'da ateşkes: İsrail ve Hizbullah anlaştı

Lübnan'da ateşkes: İsrail ve Hizbullah anlaştı
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Mart ayından bu yana savaşan İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasında ABD ve Katar arabuluculuğunda ateşkes sağlandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Mart ayından bu yana savaşan İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasında ateşkes sağlandığı duyuruldu. Çeşitli kaynaklar tarafından doğrulanan ateşkesin yürürlüğe girdiği belirtildi.İsrail ile Hizbullah arasında yürütülen ateşkes görüşmelerine arabulucu sıfatıyla katılan ABD'li yetkililerden biri, iki taraf arasında anlaşmaya varıldığını bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD yetkilisi AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Katarlı ve ABD'li arabulucuların çabaları sonucu sağlanan anlaşmanın an itibarıyla yürürlüğe girdiğini dile getirdi. Müzakerelere katılan bir Körfez ülkesi temsilcisi de söz konusu bilgiyi doğruladı.

Ateşkes öncesinde sert çatışmalar

İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasında Cuma günü yaşanan karşılıklı şiddetli saldırılar, ABD ve İran arasında İran savaşının sona ermesine yönelik imzalanan Mutabakat Zaptı'nı tehlikeye sokmuştu. Lübnan Sağlık Bakanlığı Cuma günü ülkenin güneyinde ve doğusunda gerçekleştirilen İsrail saldırılarında en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken İsrail, Hizbullah saldırısında dört askerinin öldüğünü duyurdu.

ABD ve İran, Çarşamba günü İran savaşının sona ermesine ilişkin geçici bir çerçeve anlaşma imzalamıştı. Anlaşma, Lübnan dahil olmak üzere tüm bölgede derhal ateşkes öngörüyor. Ancak İsrail ve Hizbullah örgütü, ABD ile İran arasındaki müzakerelere dahil edilmemişti.

Hizbullah, ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasının ardından, Lübnan'dan İsrail'e saldırarak Lübnan cephesinin açılmasına neden olmuştu. Lübnan'daki hedeflere hava saldırılarıyla karşılık veren İsrail ordusu, kara birliklerini de Lübnan'ın güneyinde, Litani Nehri'ne kadar olan topraklara sokarak burayı işgal etmiş durumda.

AFP / ET,TY

Kaynak: Deutsche Welle
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

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