İsrail hapishanesinden 34 yıl sonra çıktı, yaşadığı işkenceyi anlattı

Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından gerçekleşen esir takası sonucunda 110 Filistinli rehine serbest kaldı.

34 YIL BOYUNCA İSRAİL HAPİSHANESİNDE KALDI

34 yıl boyunca İsrail hapishanesinde kalan Filistinli Muhammed Filne, Filistinlilerin işkence gördüğünü belirterek, salıverilmeden önce askerlerin esirleri elleri ve ayakları kelepçeli, gözleri bağlı şekilde yerlerde sürüklendiğini ve kafalarını duvarlara vurduğunu söyledi.

"KAFAMI DUVARLARA VURDULAR"

İsrail cezaevi yönetimi tarafından uzun saatler işkence gördüğünü aktaran Filne, "İsrail askerleri, el ve ayaklarımızı kelepçeledi, gözlerimizi bağladı, bizi yerlerde sürükledi, kafamızı duvarlara ve kapılara vurdular. Sonra da alaylı bir şekilde 'siz kör müsünüz' diyerek bizimle dalga geçtiler" ifadesini kullandı.

"7 EKİM'DEN SONRA KASITLI OLARAK ODALARI TAHRİP ETTİLER"

Filne, "7 Ekim'den sonra kasıtlı olarak odaları tahrip ettiler, elbiselerimize sıvı yağ döktüler. Elektrikli cihazlarımızı aldılar. Sürekli darp gördük, göz yaşartıcı gaz sıktılar. Bizi tekmeliyorlardı, yerlerde sürüklüyorlardı, hakaret ediyorlardı, aşağılanıyorduk. Köpeklerle gece yarısı odaları basıyorlardı" dedi.

"KENDİMİ GÖRDÜĞÜMDE TANIYAMADIM"

Aç bırakıldıklarını söyleyen Filne, "Belki de 3 öğünde toplam yediğimiz yemek 2 yaşında bir çocuğa bile yetmez. O kadar bitkin düşmüşüm ki salıverildikten sonra Ramallah'taki ailemle görüntülü görüştüğüm sırada ekranda kendimi gördüm ancak tanıyamadım. İlk bakışta yabancı biri sandım. Cezaevlerinde ayna taşımak yasaktı. Küçük bir ayna bile bulsalar darbediyorlardı" sözlerini kullandı.