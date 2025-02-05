Kahramanmaraş depreminin üzerinden 2 yıl geçti: 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti

Asrın felaketinin 2. yılı! İki büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu
MHP'den Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına yanıt

Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına jet yanıt
İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması

Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması
Beyaz Saray'dan Trump'ın skandal Gazze planıyla ilgili açıklama: Başkan bunu yapmaya kararlı

Beyaz Saray'dan Trump'ın skandal Gazze planıyla ilgili açıklama

İsrail hapishanesinden 34 yıl sonra çıktı, yaşadığı işkenceyi anlattı

İsrail hapishanesinden 34 yıl sonra çıktı, yaşadığı işkenceyi anlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

34 yıl İsrail hapishanelerinde kalan Muhammed Filne, serbest bırakılmadan önce yaşadığı işkenceleri ve insan hakları ihlallerini anlattı. Filne, tutuklu Filistinlilere yapılan muamelenin aşağılayıcı olduğunu belirterek, kötü koşulları ve maruz kaldıkları şiddeti detaylandırdı.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından gerçekleşen esir takası sonucunda 110 Filistinli rehine serbest kaldı.

34 YIL BOYUNCA İSRAİL HAPİSHANESİNDE KALDI

34 yıl boyunca İsrail hapishanesinde kalan Filistinli Muhammed Filne, Filistinlilerin işkence gördüğünü belirterek, salıverilmeden önce askerlerin esirleri elleri ve ayakları kelepçeli, gözleri bağlı şekilde yerlerde sürüklendiğini ve kafalarını duvarlara vurduğunu söyledi.

"KAFAMI DUVARLARA VURDULAR"

İsrail cezaevi yönetimi tarafından uzun saatler işkence gördüğünü aktaran Filne, "İsrail askerleri, el ve ayaklarımızı kelepçeledi, gözlerimizi bağladı, bizi yerlerde sürükledi, kafamızı duvarlara ve kapılara vurdular. Sonra da alaylı bir şekilde 'siz kör müsünüz' diyerek bizimle dalga geçtiler" ifadesini kullandı.

İsrail hapishanesinden 34 yıl sonra çıktı, yaşadığı işkenceyi anlattı

"7 EKİM'DEN SONRA KASITLI OLARAK ODALARI TAHRİP ETTİLER"

Filne, "7 Ekim'den sonra kasıtlı olarak odaları tahrip ettiler, elbiselerimize sıvı yağ döktüler. Elektrikli cihazlarımızı aldılar. Sürekli darp gördük, göz yaşartıcı gaz sıktılar. Bizi tekmeliyorlardı, yerlerde sürüklüyorlardı, hakaret ediyorlardı, aşağılanıyorduk. Köpeklerle gece yarısı odaları basıyorlardı" dedi.

"KENDİMİ GÖRDÜĞÜMDE TANIYAMADIM"

Aç bırakıldıklarını söyleyen Filne, "Belki de 3 öğünde toplam yediğimiz yemek 2 yaşında bir çocuğa bile yetmez. O kadar bitkin düşmüşüm ki salıverildikten sonra Ramallah'taki ailemle görüntülü görüştüğüm sırada ekranda kendimi gördüm ancak tanıyamadım. İlk bakışta yabancı biri sandım. Cezaevlerinde ayna taşımak yasaktı. Küçük bir ayna bile bulsalar darbediyorlardı" sözlerini kullandı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
img

Yüksel Yıldırım'ın takımı, Lille'i eledi
img

Kar yağışı yurdu esir aldı! 20 ilde okullar tatil edildi
img

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı yurdu esir aldı, 20 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! 20 ilde okullar tatil edildi
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın ne yemiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.