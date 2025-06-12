İsrail Gözaltına Aldığı Aktivistleri Almanya'ya Gönderdi

(ANKARA) - Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde yer alan ve İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan aktivistler Şuayb Ordu ile Yasemin Acar, Almanya'nın başkenti Berlin'e gönderildi. Tel Aviv'den havalanan ikili, Berlin Brandenburg Havalimanı'na ulaştı.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında gözaltına aldığı ve gün içinde saatlerinde serbest bıraktığı Madleen gemisindeki aktivistler Hüseyin Şuayb Ordu ve Yasemin Acar Almanya'ya ulaştı. İki aktivisti aileleri, sevenler, Filistin mücadelesi destekçileri ve çok sayıda gazeteci karşıladı.

Madleen gemisinde bulunan 12 kişilik aktivist grubuna, uluslararası sularda İsrail güvenlik güçleri tarafından müdahale edilmişti. Operasyon sonrası bazı aktivistler kısa süre içinde ülkelerine gönderilirken, kalan 6 kişi Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na götürülerek sınır dışı işlemleri başlatılmıştı. Bu kişiler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar da yer alıyordu.

İsrail'in sınır dışı ettiği, aktivistler Şuayb Ordu ile Yasemin Acar Almanya'da Berlin Brandenburg Havalimanı'nda bir dizi açıklamalarda bulundu. Ordu burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

" Bu ablukanın kalkması gerekiyor. İnsanlar hala bombalanarak ölüyor. Bizim tek amacımız bu savaşın durması. Bu katliamın, soykırımın durması. Bizim canlarımız da hayatlarımız da feda olsun ama yeter ki ses çıkartın. Bir an önce bu soykırım durmalı. Rekor ceza aldık 100 yıl Filistin'e girişimiz yasak.

Bir filmin içinde gibiyim. Benim başıma gelenler çok önemli değil dünyadan ne olup bittiğinden haberimiz yok. Bu abluka kırıldı mı bilmiyoruz ama kırılmadığı belli. İlk fırsatta ablukayı kırmak için mücadele etmeye gideceğim. Yaşadıklarımı kısa bir şiirle açıklayacağım: Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım."