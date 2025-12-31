İsrail, 10 ülkenin yayımladığı bildiriye karşı Gazze'de insani durumun "iyileştiğini" iddia etti

İsrail, aralarında İngiltere'nin de bulunduğu 10 ülkenin, insani durumun felaket boyutuna ulaştığını belirterek Gazze'ye insani yardım girişindeki kısıtlamaların kaldırılması çağrısına, ateşkesin devreye girmesinden sonra bölgede insani durumun iyileştiğini iddia ederek cevap verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İngiltere öncülüğünde 10 ülkenin yayımladığı ortak bildirinin "yanlış" ama "şaşırtıcı olmadığı" ileri sürüldü.

Bildirinin İsrail'e yönelik tekrar eden eleştiriler ve tek taraflı taleplerden oluşan bir kalıbı yansıttığı ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi unsurları kasıtlı olarak görmezden geldiği iddia edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, aralık ayının başından bu yana 6'sı aşırı soğuk nedeniyle yaşamını yitiren çocuklar olmak üzere 25 Filistinlinin ağır kış koşullar nedeniyle hayatını kaybettiği Gazze'de, "ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana insani durumun önemli ölçüde iyileştiğini" savundu.

Açıklamada, Tel Aviv'in Washington yönetimiyle birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını ilerletmek için yakın işbirliği içinde çalıştığı, bildiriyi yayınlayan ülkelerin ise eleştirmekle yetindiği ileri sürüldü.

10 ülkeden İsrail'e Gazze'ye insani yardım girişindeki kısıtlamaları kaldırma çağrısı

İngiltere, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, Japonya, Norveç, İsveç ve İsviçre dışişleri bakanları, Gazze'deki insani durumun yeniden felaket boyutlara ulaşmasından ciddi endişe duyduklarını belirterek İsrail hükümetine insani yardım erişim kısıtlamalarını kaldırması çağrısında bulunmuştu.

Kış yaklaşırken, Gazze'deki sivillerin şiddetli yağışlar ve düşen sıcaklıklar nedeniyle korkunç koşullarla karşı karşıya kaldığı vurgulanan açıklamada, 1,3 milyon kişinin hala acil barınma desteğine ihtiyaç duyduğunun altı çizilmişti.

Bölgede sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu, gıda güvensizliğinin sürdüğü, altyapının tamamen çöktüğü belirtilmişti.

İsrail'in uluslararası sivil toplum kuruluşlarını kısıtlayıcı yeni şartları eleştirilmişti.

25 Filistinli soğuktan hayatını kaybetti

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, aralık ayı başından bu yana kış koşulları ve fırtınalar nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 25'e yükseldiğini, bunlar arasında aşırı soğuk nedeniyle yaşamını yitiren 6 çocuğun da bulunduğunu açıklamıştı.

Basal, İsrail bombardımanı sonucu daha önce hasar gören 18 konutun aynı dönemde şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle tamamen çöktüğünü, 110'dan fazla konutun ise kısmen yıkıldığını belirtmişti.

Filistinli yetkili, bu konutların içinde ya da yakınında yaşayan binlerce Filistinlinin hayatının ciddi şekilde tehdit altında olduğunu vurgulamıştı.