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İsrail Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekildi

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Hamas, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki Netzarim Koridoru'ndan çekildiğini açıkladı. Çekilme, yürürlükteki ateşkes anlaşması çerçevesinde gerçekleşti. Bu gelişme ile Filistinlilerin geçiş kontrolü Hamas tarafından sağlanacak.

Hamas, İsrail askerlerinin yürürlükteki ateşkes anlaşması çerçevesinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Netzarim Koridoru'ndan çekildiğini bildirdi.

İsrail Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekildi

İSRAİL, NETZARİM KORİDORU'NDAN ÇEKİLDİ

İsrail, Hamas ile anlaşmaya vardığı ateşkes çerçevesinde üzerine düşen yükümlülüklerden birini bugün yerine getirdi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Netzarim Koridoru'ndan çekildiği bildirildi.

İsrail Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekildi

HAMAS GÜÇLERİ KONUŞLANDI

Hamas yetkilisi, "İsrail güçleri mevzilerini ve askeri noktalarını kaldırdı, tanklarını Salah-a-din Yolu üzerindeki Netzarim Koridoru'ndan tamamen çekerek araçların her iki yönde de serbestçe geçişine izin verdi" dedi. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyini ayıran koridordan çekilmesiyle Hamas tarafından yönetilen polis gücü Filistinlilerin geçişini kontrol etmek üzere bölgeye konuşlandı.

İsrail Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekildi

İsminin açıklanmasını istemeyen İsrailli bir güvenlik kaynağı da İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki mevzilerinden çekildiğini doğruladı. İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde İsrail, 25 Ocak'ta Netzarim Koridoru'nun bir kısmından çekilecek ve Filistinlilerin sahil yolu üzerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmelerine izin verecekti. Hamas ile yaşanan esir krizinin ardından ertelenen çekilme, 27 Ocak'ta gerçekleşmişti.

İsrail Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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