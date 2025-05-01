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İsrail, Fransa Heyetinin Batı Şeria'ya Girişini Engelledi

İsrail, Fransa Heyetinin Batı Şeria'ya Girişini Engelledi
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İsrail, 'Filistin Yılı 2025' girişimi kapsamında Fransa'nın yerel yönetimlerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik heyetin Batı Şeria'ya girişine izin vermedi. Bu karar, Filistin ile Fransa arasındaki işbirliğine müdahale olarak değerlendirildi.

İsrail yönetiminin, Fransa'dan gelen heyetin işgal altındaki Batı Şeria'ya girişini engellediği bildirildi.

Filistin'in Beytüllahim Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Fransa Birleşik Kentler Örgütü'nün Filistin için Merkezi Olmayan İşbirliği Ağı ile düzenlediği "Filistin Yılı 2025" girişimi kapsamında, Fransız yerel yönetimlerinden yaklaşık 50 temsilcinin bulunduğu heyetin Batı Şeria'ya girmesine engel olduğu kaydedildi.

İsrail'in birkaç Filistin şehrini ziyaret etmesi planlanan heyeti engellemesine tepki gösterilen açıklamada, kararın "tüm kırmızı çizgilerin apaçık ihlali" ve "Filistin ile Fransa halklarını birbirine bağlayan uluslararası ve merkezi olmayan işbirliği ilişkilerine kabul edilemez bir müdahale" olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in bu gibi kararlarının sadece sivil girişimlere yönelik bir darbe olmadığı, bilakis bölgede istikrarın koşulu olan adil ve kalıcı barış için çaba sarf eden aktörleri de cezalandırdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in bu adımının, Filistin halkını izole etmek ve barışçıl diplomatik yollarla yürütülen her türlü diyalog girişimini engellemeyi amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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