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İsrail, Flydubai olayı sonrası yabancı uçuşlara da güvenlik çalışması başlattı

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İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Spielman, Flydubai olayı sonrası İsraillileri taşıyan tüm hava yolu firmaları için güvenlik çalışması yürütüldüğünü bildirdi. Yurt dışındaki yaklaşık 1 milyon İsrailli için yabancı şirketlerin seferlerindeki önlemlerin de artırılacağını savundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Doron Spielman, Flydubai uçağı olayının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile güvenlik birimlerinin yalnızca İsrail hava yolu şirketlerinin değil, mevcut süreçte İsrail vatandaşlarını taşıyan tüm hava yolu firmalarının güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü bildirdi.

ABD'de yayın yapan Fox News televizyonuna konuşan Spielman, Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve tüm istihbarat operasyonlarının başkanlarıyla bir araya gelerek uçuş ağının tamamını mercek altına aldıklarını söyledi.

Dünyanın dört bir yanında İsraillilerin bulunduğunu ve tatil sezonu dolayısıyla ülke nüfusunun yüzde 10'una denk gelen yaklaşık 1 milyon vatandaşın yurt dışında olduğunu ileri süren Spielman, bu tablonun yalnızca İsrail uçaklarındaki tedbirleri değil, yabancı hava yolu şirketlerinin seferlerindeki güvenlik önlemlerini de en üst düzeye çıkarmayı zorunlu kıldığını belirtti.

Spielman, hedeflerinin yalnızca İsrail merkezli hava yollarını en güvenli hale getirmekle sınırlı olmadığını, İsraillileri ülkeye getiren yabancı şirketlere ait tüm uçuşların da eksiksiz şekilde güvenliğe kavuşturulacağını savundu.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını aktarmış, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretler olduğunu" iddia ederken, BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
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