İsrail, bir Filistinlinin iş yerini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı

İsrail, Yukarı Celile bölgesinde İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Kabul köyünde bir Filistinlinin dükkanını "ruhsatsız" inşa edildiği bahanesiyle yerle bir etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, Yukarı Celile bölgesinde çeşitli bahanelerle Filistinlilere ait ev ve iş yerlerini yıkmaya devam ediyor.

İsrail makamlarının, Filistinliye ait manav dükkanını ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle iş makineleriyle yıktığı aktarılan haberde Filistinlilerin de yıkım bitene kadar bölgeye yaklaştırılmadığı ifade edildi.

İsrailliler, Filistinlilerin arazilerini tahrip etti

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde yer alan Hirbet Semre bölgesinde Filistinlilere ait tapulu arazileri buldozerlerle tahrip ettiği kaydedildi.

Filistin yönetimine bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre İsrail, ocak ayında Filistinlilere ait 126 yapıyı yıktı.