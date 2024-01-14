İsrail, Doğu Kudüs'teki Filistinlilere evlerini yıkmaları için ihtar mektubu gönderdi

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Eski Şehir bölgesindeki 200 Filistinliye "kendi evlerini veya evin bir bölümünü yıkmaları" için ihtar mektubu gönderdi.

EVLERİNİ YIKMALARI İÇİN TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

AĞIR PARA CEZALARIYLA TEHDİT ETTİLER

İSRAİL'İN DOĞU KUDÜS'TEKİ YIKIM POLİTİKASI