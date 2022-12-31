İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli bir aileye zorla kendi evini yıktırdı

İş makinalarının Filistinli bir aileye ait evi yıkması Ailenin üzüntüsü Evin sahibi Mustafa Aramin ile röportaj Detaylar Mustafa Aramin'in kardeşi Muhammed ile röportaj Detaylar KUDÜS (AA) – İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te belediye kararıyla Filistinli bir aileye kendi evini zorla yerle...

İş makinalarının Filistinli bir aileye ait evi yıkması

Ailenin üzüntüsü

Evin sahibi Mustafa Aramin ile röportaj

Detaylar

Mustafa Aramin'in kardeşi Muhammed ile röportaj

Detaylar KUDÜS (AA) – İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te belediye kararıyla Filistinli bir aileye kendi evini zorla yerle bir ettirdi.

Kudüs'teki İsrail belediyesi, Filistinlilere ait bir ev için "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıkım kararı çıkardı.

Filistinli aile, yıkmamaları durumunda İsrail belediyesinin kararı uygulayacağı ve bu durumda para cezası ödemek zorunda kalacakları için kendi elleriyle evlerini yerle bir etmek zorunda kaldı.

Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cevz Mahallesi'nde, 5'i çocuk 9 nüfuslu iki ailenin yaşadığı iki katlı ev, ailenin çağırdığı buldozer tarafından dakikalar içinde yıktırıldı.

Yıkım esnasında evlerinin enkaza dönüşünü izleyen aile ve çocukları hüzünlü anlar yaşadı.

Evin sahibi Mustafa Aramin, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarından ev ruhsatı almak için harcadığı tüm çabaların boşa çıktığına işaret etti.