İsrail, Diplomatik Personelini BAE'den Tahliye Ediyor

İsrail, ülkedeki diplomatik personelinin büyük kısmını tahliye etme kararı almasının ardından diplomatlarının korunması konusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile işbirliği içinde hareket ettiğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, başkent Abu Dabi'deki büyükelçiliğinin ve Dubai'deki konsolosluğunun bugün faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu.

Ülkedeki İsrail misyonlarının hafta sonunun ardından pazartesi itibariyle de faaliyetlerini sürdüreceği belirtilen açıklamada, "İsrail devleti temsilcileri Abu Dabi'deki büyükelçilik ve Dubai'deki konsoloslukta yerel makamlarla işbirliği içinde faaliyet göstermeye devam etmektedir ve buna İsrailli diplomatların korunmasının sağlanması da dahildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülkedeki diplomatik personel ve ailelerinin tahliyesine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Dün İsrail basını, Dışişleri Bakanlığı'nın, BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki büyükelçilik ve Dubai'deki başkonsoloslukta görevli diplomatik personelin büyük kısmını ve ailelerini tahliye etme kararı aldığını bildirmişti.

Kararın, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin İsraillilere BAE'ye seyahat uyarısını güncellemesinin ardından geldiği ve bu adımın yüksek düzeyde bir uyarıya işaret ettiği vurgulanmıştı.