İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi için saldırı tehdidini yineledi

ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil edilmediğini savunan İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi için saldırı tehdidini tekrarladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avihay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dahiye bölgesi için tehdit açıklaması yaptı.

Adraee, Dahiye'nin Hureyk, Gubeyri, Leyleki, Hades, Burc el-Beracine, Tahivita el-Gadir ve Şiyah mahallelerine saldırıların sürdürüldüğünü belirterek, bölge sakinlerine evlerini terk etme çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunmuştu.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.