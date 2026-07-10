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İsrail Savunma Bakanı'ndan, İran'ın misilleme açıklamasına "her türlü senaryoya hazırlıklıyız" yanıtı

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İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın misilleme tehdidine karşılık olarak İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğunu açıkladı. ABD saldırıları sonrası tansiyon yükselirken, İran da altyapı saldırılarına misliyle karşılık verileceğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD saldırılarına cevap olarak İsrail'e misillemede bulunacaklarını açıklayan İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'e "Her türlü senaryoya hazırlıklıyız." ifadeleriyle karşılık verdi.

Savunma Bakanı Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zülkadir'in İsrail'e misilleme yapacaklarına işaret eden açıklamalarının yer aldığı bir haberi alıntıladı.

Katz, "İsrail ordusu her zaman saldırı ve savunma olmak üzere her türlü senaryoya hazırlıklıdır." dedi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Zülkadir, "Daha önce ilan ettiğimiz gibi altyapılara yönelik her saldırıya misliyle karşılık verilecek. Bu saldırıların arkasındaki Siyonist rejim de savaşçıların vereceği cevaptan dolayı güvende olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin çarşamba gecesi İran'a gerçekleştirdiği geniş kapsamlı hava saldırılarının ardından İsrail ordusunun, Tahran veya Lübnan'dan gelebilecek olası bir misillemeye karşı hazırlıklarını artırdığı basına yansımıştı.

ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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