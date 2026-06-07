İsrail, Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresinde bulunan kamplar için saldırı tehdidi ve sürgün emri yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Sur kenti ile çevresindeki mahalle ve mülteci kamplarını hedef alacağını bildirdi.

Adraee, yayımladığı haritayla Sur kent merkezinin büyük bir kısmı ile çevredeki Zakuk Mefdi ve El-Bas kamplarının sakinlerinden evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail ordusu, Sur kenti ve çevresi için 25 Mayıs'ta da benzer şekilde saldırı tehdidinde bulunarak bölge halkını göçe zorlamıştı.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kenti ve çevresinde, İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılar öncesi yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Öte yandan İsrail ordusunun Sur kentine saldırı tehdidinde bulunmasından önce, sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusu Lübnan'dan atılan 2 roketin sınırı geçtikten sonra engellendiğini öne sürdü. İsrail basını da bunun 3 Haziran'daki ateşkesin ardından gerçekleşen ilk roketli saldırı olduğunu kaydetti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise olayın ardından X hesabından yaptığı paylaşımda "Dahiye" ifadesini kullanarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı çağrısında bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 593 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.