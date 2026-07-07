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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlere ait 6 evi daha yıktı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlere ait 6 evi daha yıktı
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 6 Filistinlinin evini ve bir barınma çadırını yıktı. Yılın ilk yarısında 740 yapının yıkıldığı belirtiliyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde "ruhsatsız inşa edildiği" bahanesiyle 6 Filistinlinin evlerini ve bir barınma çadırını yıktı.

Şakba Köy Konseyi Başkanı Halef Kadah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin yapım aşamasındaki 2 evi "ruhsatsız" oldukları bahanesiyle yıktığını, yıkım sırasında Filistinlileri bölgeden uzaklaştırmak için ses bombası kullandığını söyledi.

İsrail ordusu Kalkilya'nın doğusundaki Cit köyünde ise üç katlı bir evi yıktı.

Nablus'ta ise İsrail askerleri düzenledikleri baskın sırasında Zağa ailesine ait bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail ordusu, El Halil'de de 2 ev ile 5 kişilik bir aileye barınma sağlayan çadırı yıktı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail'in 2025 yılı içinde Batı Şeria'da gerçekleştirdiği yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli yerinden edildi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun verilerine göre ise İsrail makamları yılın ilk yarısında Batı Şeria'da 341 yıkım gerçekleştirerek 740 Filistin yapısını yıktı, 254 yeni yıkım tebligatı gönderdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler aracılığıyla sürdürdüğü saldırılarda 1179 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 919 kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
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