İsrail basınında Hizbullah saldırıları sonrası "karşılık verilmesi" tartışması

İsrail basınında, Tel Aviv yönetiminin ateşkesi ihlal etmesine karşılık veren Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına neden daha güçlü bir karşılık vermediği yönündeki tartışmalar sürüyor.

İsrail'in Lübnan'da evler ve altyapının yıkımını da içeren askeri operasyonlarını sürdürdüğü belirtilirken, 10 günlük ateşkesin 26 Nisan'da sona ermesinin beklendiği ifade ediliyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Hizbullah'ın "Bağımsızlık Günü" (14 Mayıs 1948'de işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail devletinin ilan edildiği gün) sırasında bir dizi ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini iddia etti.

Haberde, İsrail ordusunun aynı süreçte güney Lübnan'da "Hizbullah altyapısı" olarak tanımladığı hedeflere yönelik operasyonlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail güçlerine roket ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği, dört saldırının sorumluluğunu üstlendiği ve bu saldırılarda İsrail tarafında can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

İsrail ordusunun ayrıca iki ayrı olayda, birliklere yaklaştığı ve tehdit oluşturduğu öne sürülen dört kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Kanal 12, İsrail'in ABD'nin talebi doğrultusunda, ABD ile İran arasında yeniden başlayabilecek müzakereleri tehlikeye atmamak için tepkisini tırmandırmaktan kaçındığını ileri sürdü.

Haberde, İsrail askeri kurumları içindeki bazı kaynakların bu politikayı eleştirdiği ve Hizbullah'a karşı "daha sert karşılık verilmesi" gerektiğini savunduğu aktarıldı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından 8 Nisan'da ateşkes ilan edildiği, İran tarafının bu saldırılarda 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığı hatırlatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesi uzatma eğiliminde olduğu değerlendirmelerine yer verilen haberde, İsrail'in ABD ile tam koordinasyon içinde yüksek alarm durumunu sürdürdüğü belirtildi.

Hizbullah'ın operasyonları

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Doron Kadosh da ordunun Hizbullah tarafından gerçekleştirilen bazı operasyonları kamuoyuna açıklamadığını öne sürdü.

Kadosh, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki Kantara köyünden İsrail askerlerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini, olayda yaralanma olmadığını ve İsrail ordusunun saldırıyı doğruladığını belirtti.

Kadosh ayrıca son günlerde Hizbullah tarafından en az beş ateşkes ihlalinin kaydedildiğini, bunlar arasında roket saldırıları, bombalı saldırılar ve insansız hava aracı fırlatmalarının bulunduğunu ifade etti.

"Ordu siyasi kararı bekliyor" iddiası

İsrail basınında yer alan bir diğer haberde, Maariv gazetesi askeri muhabiri Avi Aşkenazi, ordunun Hizbullah'ın son 24 saatteki ateşkes ihlallerinin ardından Lübnan'da nasıl hareket edileceğine ilişkin siyasi kademeden karar beklediğini söyledi.

Aşkenazi, İsrail Kuzey Komutanlığı'nın tırmanmayı önlemeye çalıştığını belirterek, ordunun farklı senaryolar için operasyon planları hazırladığını aktardı.

Aşkenazi ayrıca, İsrail ordusunun güney Lübnan'da kontrol ettiği bölgelerde operasyonlarını sürdürerek sahayı "temizlemeye" devam ettiğini ifade etti.

Devam eden ihlaller

İsrail ordusunun, bugün de ateşkesi ihlal ederek Meys el-Cebel ve Hiyam beldelerinde evleri yakmaya ve yıkmaya devam ettiği bildirildi.

Lübnan Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi, ateşkesin ihlal edildiği üç gün içinde 428 konutun yıkıldığını, 50 konutun ise hasar gördüğünü açıkladı.

Açıklamada, ateşkes öncesindeki 46 günlük savaşta 17 bin 756 konutun tamamen yıkıldığı, 32 bin 668 konutun da hasar gördüğü ifade edildi.

ABD'nin himayesinde Lübnan ve İsrail arasında büyükelçilik düzeyinde ikinci tur ön görüşmelerin Washington'da yapılacağı belirtildi.

İsmi açıklanmayan üst düzey bir Lübnanlı yetkili, Lübnan'ın görüşmelerde ateşkesin uzatılmasını ve İsrail'in güneydeki köylerde ev yıkımlarına son vermesini talep edeceğini ifade etti.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri on yıllardır işgal altında tutarken, Filistin ve Suriye topraklarındaki işgalini de sürdürüyor. BM kararlarına rağmen geri çekilmeyi ve Filistin devletinin kurulmasını kabul etmiyor.

Kaynak: AA