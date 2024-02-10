Üye Girişi
Haberler

İsrail Başbakanı Refah kentine saldırıları bitirmek için ramazan ayı öncesi süreyi kısıtlıyor

Güncelleme:

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşı karşıya. İsrail ordusu, 1,5 milyon Gazzelinin sığındığı kente saldırı planı yaparken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise saldırının 1 ay içinde yani Ramazan Bayramı öncesi tamamlanmasını istediği öğrenildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Mısır sınırında yer alan ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine saldırıları bitirmek için ülkesinin ramazan ayı öncesi yalnızca bir ayı olduğuna inandığı belirtildi.

Hamas ile yapılan ateşkes görüşmelerini kabul etmeyen İsrail ordusu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan ve 1,5 milyon Gazzelinin sığındığı Refah kentine saldırıya hazırlanıyor. İsrail ordusuna emir veren Binyamin Netanyahu, Refah kentindeki Gazzeli sivillerin tahliye edilmesini istedi.

İsrail Başbakanı Refah kentine saldırıları bitirmek için ramazan ayı öncesi süreyi kısıtlıyorRefah kenti

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ SALDIRI PLANI

İsrail'de yayın yapan "Kanal 12" televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun son günlerde savaş kabinesine Refah kentine saldırının "10 Mart civarında başlayacak ramazan ayı öncesi tamamlanması gerektiğini söylediği" aktarıldı. Haberde, Netanyahu'nun söz konusu değerlendirmesini yaptığı toplantıda, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de "ordunun saldırıya hazır olduğunu ancak hükümetin öncelikle (Refah kentine) sığınan yerinden edilen insanlara ilişkin ne yapılacağına karar vermesi gerektiğini söylediği" ifade edildi.

ÜLKELERDEN TEPKİ GELMİŞTİ

Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin ve Almanya, İsrail'in Refah kentine yönelik kara saldırısı konusunda uyarıda bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Refah'a saldırı başlatmasının "felaket" olacağı değerlendirmesini yapmıştı.

İsrail Başbakanı Refah kentine saldırıları bitirmek için ramazan ayı öncesi süreyi kısıtlıyorRefah kenti

İSRAİL'DEN REFAH KENTİNE SALDIRI SİNYALLERİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti. Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti. İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyona yakın Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Refah kentine saldırıları bitirmek için ramazan ayı öncesi süreyi kısıtlıyorRefah kenti

REFAH KENTİ

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Benjamin Netanyahu İsrail Mısır Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Göçmenler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Roma - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Inter maçı nereden izlenir? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Galatasaray - Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray - Başakşehir maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bugün Galatasaray maçı var mı? 10 Şubat Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ? 125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, 125 cc motor için hangi ehliyet? GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR CANLI: Galatasaray – Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Başakşehir canlı yayın linki! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Şubat Cumartesi Survivor yeni bölüm! Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Başakşehir kadrosu belli oldu mu? Aziz Yeniay kimdir? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay biyografisi! Liverpool - Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Burnley maçı nereden izlenir? Hull City - Swansea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Swansea maçı nereden izlenir? Murat Çepni kimdir? Murat Çepni kaç yaşında, nereli? Murat Çepni hayatı ve biyografisi! Şubat ayında hangi balık yenir? Şubat ayında en taze ve güzel balık nedir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title