İsrail, Barış Kurulu onayıyla polisliğe seçilen Gazze'deki Filistinlilerin eğitim için çıkışına izin vermiyor

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, Barış Kurulu ve Tel Aviv yönetimi tarafından güvenlik incelemesinden geçerek polislik için seçilen 16 bin 500 Filistinlinin eğitim için bölgeden ayrılarak Mısır'a gitmesine Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından izin verilmediği bildirildi.

The Times of Israel'in haberine göre, Barış Kurulu, Gazze'de yönetime gelecek Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne (NCAG) bağlı polis gücü için ilana çıktı.

Söz konusu polislik görevi için yapılan 283 bin başvuru, NCAG'ın yanı sıra, Gazze'de ateşkesin denetlenmesi için oluşturulan ABD liderliğindeki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi tarafından elemeden geçirilerek 16 bin 500 aday üzerinde karar kılındı.

Habere göre, Barış Kurulu, seçilen kişilerin Mısır'da eğitimlerini tamamlayıp geri dönmeleri için İsrail'e baskı yapsa da Tel Aviv yönetiminden henüz nihai onayı alamadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi ve damadı Jared Kushner, 6 Eylül 2026'da Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Gazze'deki son durum üzerine İsrail ile anlaşma sağlandığını", 27 Ekim'deki "çılgın seçimlerin İsraillilerin Gazze konusunda biraz mantıksız davranmasına yol açtığını" söylemişti. Haberde, Kushner'in bu ifadelerine de dikkat çekildi.

Kaynak: AA