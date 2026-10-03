İsrail Bakanı Regev, Flydubai seferlerinin askıya alınması için Şabak'a başvurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail'in, Dubai-Tel Aviv seferini yaptığı sırada Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan Flydubai uçağındaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün öncesinden aldığı bildirildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail Ulaştırma Bakanlığı ile dış istihbarat servisi Mossad'ın Flydubai uçağını kasten düşürmeye çalıştığı ileri sürülen Umman vatandaşı yardımcı pilotun da olduğu listeyi önceden teslim aldığı belirtildi.

Haberde, havayolu şirketlerinin ülkelere bildirdiği yolcu ve mürettebat listelerinde kişilerin tam adı ile vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı belirtilerek, yardımcı pilotun Umman vatandaşı olduğunun listede açıkça görülmesi gerektiğine dikkati çekildi.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı, Flydubai olayına ilişkin sorular karşısında sessiz

İsrail Vergi Dairesi ise Flydubai uçağının yolcu ve mürettebat listesinin kendilerine ulaştığını kabul ederken, Ulaştırma Bakanlığı da söz konusu listelerin ellerine geçip geçmediği ve incelenip incelenmediği yönündeki sorulara yanıt vermedi.

İsrailli güvenlik kaynakları ülkeye iniş yapan yabancı havayolu mürettebatını incelemekle sorumlu kurumların Ulaştırma Bakanlığı ve dış istihbarat servisi Mossad olduğunun bilgisini verdi.

Sorumluluğun kağıt üstünde Ulaştırma Bakanlığına ait olduğunu aktaran güvenlik kaynakları, Bakanlığın bu denli bir incelemeyi yürütecek kabiliyete sahip olmadığını ancak Mossad veya Şin-Bet'in söz konusu istihbarat kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan yazılı açıklamada, kurumun yalnızca İsrail'e ait hava yolu??????? şirketleri ile Ben-Gurion Havalimanı'nın güvenliğinden sorumlu olduğu, yabancı havayolu şirketlerinin denetiminin ise görev alanına girmediği belirtildi.

Ummanlı pilotların İsrail'e uçması yasak

Flydubai'nin İsrail hava sahasını kullanabilmesi için yapılan anlaşma, seferlerde görev yapan tüm pilotların İsrail'le ilişkilerini normalleştiren ülkelerin vatandaşı olmasını şart koşuyor. Umman ise bu ülkeler arasında yer almıyor.

Yardımcı pilotun Ummanlı olduğuna ilişkin iddia bu nedenle soru işaretleri oluştururken The Jerusalem Post gazetesi, İsrailli yetkililerin "Bu durum açık bir anlaşma ihlalidir ve Şabak konuyu derhal araştırmalıdır." dediğini aktardı.

Gazete, bu nedenle İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in, Şabak'a başvurarak Flydubai'nin İsrail'e iniş ve kalkış yapan tüm seferlerinin derhal askıya alınması talebinde bulunduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan 2 pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken, BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada BAE'den bir güvenlik ekibinin katılımıyla yürütülen ilk soruşturmada, yardımcı pilotun pilota saldırdığı ve olayda her ikisinin de yaralandığının belirlendiğini bildirmişti.

Pilot ile yardımcı pilotun tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldıkları kaydedilmişti.

Kaynak: AA