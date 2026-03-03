Haberler

İsrail, BAE'deki büyükelçilik personelini Tel Aviv'e tahliye etti

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki büyükelçilik personelini özel bir uçuşla Tel Aviv'e tahliye etti. Tahliye, Dubai'den kalkarak ticari uçuşlara kapalı olan Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptı.

İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) büyükelçilik personelini özel bir uçuşla Tel Aviv'e tahliye ettiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, İsrail'in, BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki büyükelçilik ile Dubai kentindeki temsilcilikte bulunan görevli personel ve ailelerini özel bir uçuşla tahliye ettiği ifade edildi.

Dubai'den kalkan uçağın, ticari uçuşlara kapalı olmasına rağmen özel izinle Ben Gurion Havalimanı'na indiği belirtildi.

Haberde söz konusu tahliyenin "özel bir operasyon" kapsamında gerçekleştiği aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Zein Khalil
