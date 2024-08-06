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İsrail askerleri, Kudüs'te bıçaklı saldırı girişimi gerekçesiyle bir Filistinliyi öldürdü

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İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki askeri kontrol noktasında "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında Filistinli bir gencin, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla İsrail askerlerince ateş edilerek öldürüldü.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki askeri kontrol noktasında "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında Filistinli bir gencin, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla İsrail askerlerince ateş edilerek öldürüldüğü belirtildi.

Haberde, "Beytüllahim'e bağlı Beyt Cala beldesinin kuzeybatısındaki tünel kontrol noktasında, bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen bir genç, işgal askerlerinin mermileriyle şehit edildi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs kenti çevresindeki tünel kontrol noktasında bir bıçaklı saldırı düzenlendiği ihbarı alındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda, kontrol noktasındaki bir kadın askerin yaralandığına dikkat çekilerek, saldırganın "etkisiz hale getirildiği" vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 614 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

Beytüllahim Batı Şeria Filistin İsrail Kudüs Güncel Haberler

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