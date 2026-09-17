Haberler

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- İsrail askerleri Ramallah'ta Filistinli gazeteci Ala er-Rimavi'yi evine düzenlediği baskının ardından gözaltına aldı Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise Ramallah'ta Filistinlilerin evlerine saldırdı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus, Kalkilya, Tulkerim, ve Beytüllahim kentleri ile Doğu Kudüs'e düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı, en az 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Nablus'un batısındaki Deyr Şeref kontrol noktasından askeri araçlarla kente girerek Ayn Mülteci Kampı çevresinde konuşlandı.

Yerel kaynaklar, askerlerin kampa girerek evlere baskın düzenlediğini ve bir kız çocuğu ile babasını ve iki kardeşi gözaltına aldığını aktardı. Kampta gözaltına alınan diğer kişilerin kimlikleri hakkında bilgi ise verilmedi.

İsrail askerlerinin bir eve baskın düzenleyerek burayı askeri karargaha dönüştürdüğü, Ayn Mülteci Kampı ve çevresindeki baskının günün ilk ışıklarına kadar sürdüğü belirtildi.

İsrail askerleri Cenin kentinde de 2 kardeşi gözaltına aldı.

Kalkilya'da 1 yaralı, 23 gözaltı

Kalkilya'da ise Filistinli bir genç İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralandı. Engelli bir Filistinli ise askerlerin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerin yaralı genç ile göz yaşartıcı gazdan etkilenen kişiye müdahale ettiği, ikisinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail askerleri, Kalkilya'nın doğusundaki Hacce beldesine baskın düzenleyerek evlerde arama yaptı ve gözaltılar gerçekleştirdi. Beldeye askeri birliklerin konuşlandırıldığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail askerlerinin Kalikilya'ya düzenlediği baskında en az 23 Filistinlinin gözaltına alındığını belirtti.

İsrail askerleri Beytüllahim, Tulkerim ve Doğu Kudüs'e de baskınlar düzenledi

WAFA'nın haberine göre İsrail askerleri, Beytüllahim'in doğusundaki Cebel en-Nevavira bölgesinde bir eve baskın düzenledi.

Güvenlik kaynakları, İsrail askerlerinin Ebu Halid ed-Duri'ye ait eve baskın düzenlediğini, evde arama yaptığını ve eşyalara zarar verdiğini bildirdi.

Kaynaklara göre İsrail askerleri evde arama yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.

İsrail ordusu, Tulkerim'in kuzeyindeki Sayda ve Allar beldelerine çok sayıda askeri araçla baskın düzenledi.

İsrail askerleri, iki beldenin cadde ve mahallelerinde dolaşırken bölgede insansız hava araçları (İHA) uçuş yaptı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis beldesine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin çok sayıda Filistinli genci gözaltına aldığı kaydedildi.

Gazeteci Alaa er-Rimavi gözaltına alındı

Öte yandan İsrail askerleri, Ramallah'ta Filistinli gazeteci Ala er-Rimavi'yi evine düzenlediği baskının ardından gözaltına aldı.

Rimavi'nin ailesinden alınan bilgiye göre, İsrail askerleri günün erken saatlerinde evine baskın düzenleyerek Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı ve açıklanmayan bir yere götürdü.

Rimavi, iki yıl süren "idari tutukluluk" sürecinin ardından 7 Ekim 2025'te serbest bırakılmıştı. Son gözaltı, serbest bırakılmasından bir yıldan kısa süre sonra gerçekleşti.

İsrail askerleri, Rimavi'yi 19 Ekim 2023'te Ramallah'ta gözaltına almıştı. Bu gözaltı, aralarında gazetecilerin de bulunduğu yüzlerce Filistinlinin gözaltına alındığı bir dönemde gerçekleşmişti.

İsrail, Rimavi'yi daha önce de Nisan 2021'de Ramallah'taki evine düzenlenen baskında gözaltına almış ve hakkında üç aylık "idari tutuklama" kararı vermişti. Açlık grevi yapmasının ardından tutukluluk süresi kısaltılan Rimavi, yaklaşık bir buçuk ay sonra serbest bırakılmıştı.

Filistinli gazeteci Rimavi, "Al Jazeera Mubasher" kanalında muhabir olarak çalıştı, "J Media" adlı medya ağını yönetti ve sosyal medya platformlarındaki etkinliğiyle tanındı.

İsrail ordusundan Rimavi'nin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapılmadı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Ramallah'ta Filistinlilerin evlere saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise Ramallah'ın doğusundaki Barka köyünde Filistinlilerin evlerine saldırdı, köydeki tarım arazilerini ateşe verdi.

WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler köydeki Vadi eş-Şami bölgesini ateşe verdi.

Yangının büyüyerek Filistinlilerin evlerine yaklaştığı belirtildi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye

İsmail Kartal neşteri vurdu! 4 isim kulübeye, yıldız futbolcu şok oldu
Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu

Greenwood'un frikiğine verdiği tepki bomba
Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur'dan ilk açıklama

Hasan Atilla Uğur'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

Ve beklenen oldu! Mert Hakan'dan haber var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren şüpheli yakalandı! Ormanda saklanırken bulundu

3 kişiyi öldürüp ortadan kaybolmuştu! Saklandığı yer belli oldu
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı

Ayasofya'nın altındaki gizli dünya! Tamı tamına 9 kilometre
Bursa'da markette kahreden ölüm! Depozito iade makinesinin başında kalp krizi geçirdi

Yardım istediği anda her şey değişti! Kamera an be an kaydetti
ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme

Terlikli savaşçılar süper güce diz çöktürdü
ABD'li rapçi Macklemore, Sheeran'ın turnesinden kazandığı gelirin 1 milyon dolarını Filistin'e bağışlayacak

“Özgür Filistin” dedi, turneden çıkarıldı! 1 milyon dolar bağışlayacak
Kendilerini 'polis' olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar! 11 şüpheli tutuklandı

Vurgundan milyonlar kaldırdılar! Şimdi hesap vakti
Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası

İşlediği suçlar yanına kar kalmadı! Şimdi cezasını çekme zamanı