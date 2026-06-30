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İsrail Çerçeve Anlaşmasına Rağmen Lübnan'ın Güneyine Yeni Saldırılar Düzenledi

İsrail Çerçeve Anlaşmasına Rağmen Lübnan'ın Güneyine Yeni Saldırılar Düzenledi
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İsrail, ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine yeni hava ve topçu saldırıları düzenledi. Can kaybı bildirilmezken, 2 Mart'tan bu yana ölü sayısı 4.257'ye yükseldi.

BEYRUT, 30 Haziran (Xinhua) -- İsrail, kısa süre önce Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen pazartesi günü Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar düzenledi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail, hava saldırısında sınır bölgesinin doğu kesimindeki Kantara ile Deyr Siryan köyleri arasındaki bölgeyi hedef aldı. İsrail topçu birlikleri ise Bint Cübeyl bölgesindeki Haddasa kasabasını ve Deyr Siryan'ın Litani Nehri'ne bakan dış mahallelerini vurdu.

Haberde ayrıca, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), İbl es-Saki yolu üzerindeki Ghassan Daher taş ocağına ses bombası attığı, başka bir İHA'nın ise Zahrani bölgesi ve çevre köyler üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırılarda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

ABD'nin arabuluculuğunda cuma günü imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar devam etti.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki iki bölgeden kısmi çekilmesini öngörüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre 2 Mart'tan bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4.257'ye, yaralananların sayısı ise 12.196'ya yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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