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Isparta'ya bin adet çil keklik doğaya bırakıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Isparta'ya getirilen bin adet çil keklik doğaya bırakıldı.

Isparta'ya getirilen bin adet çil keklik doğaya bırakıldı

ISPARTA - Keklik üretme istasyonundan Isparta'ya getirilen bin adet çil keklik doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Şuhut Anadolu yaban koyunu ve keklik üretme istasyonundan Isparta'ya getirilen bin adet çil keklik Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şefliği tarafından sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda; "Şuhut keklik üretme istasyonundan ilimize getirilen 1000 adet çil keklik doğaya bırakıldı" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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