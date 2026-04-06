Haberler

Isparta Valisi Abdullah Erin, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansı'nın 106. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ajansın Türkiye'nin sesi olduğunu ve hakikatin yanında durduğunu vurguladı. Erin, AA'nın çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Isparta Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Erin, mesajında, AA'nın 106 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu belirtti.

Erin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyaların sesi olarak hakikatin yanında dimdik duran AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, ilkeli ve tarafsız haberciliğiyle milletimizin gururu olan AA'nın fedakarca görev yapan tüm çalışanlarına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

