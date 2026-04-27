Isparta'da Osmanlı mirası cami ve bedesten 465 yıldır hizmet veriyor

Isparta'da Osmanlı mirası cami ve bedesten 465 yıldır hizmet veriyor
Isparta'da 1561 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilen Firdevs Bey Camisi, bedesteni ve Üzüm Çarşısı, asırlardır varlığını sürdürüyor.

Isparta'da 1561 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilen Firdevs Bey Camisi, bedesteni ve Üzüm Çarşısı, asırlardır varlığını sürdürüyor.

Dönemin Isparta Mutasarrıfı Firdevs Bey tarafından yaptırılan ve Mimar Sinan'ın eserleri arasında yer alan yapılar topluluğu, kentin tarihi ve ekonomik hafızasında önemli bir yer tutuyor. Cami, bedesten ve 16 dükkanlı Üzüm Çarşısı'ndan oluşan kompleks, kentin kalbinde hem kültürel miras hem de aktif bir ticaret alanı olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Günümüzde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan tarihi çarşı, Isparta'nın yerel kimliğini yansıtan en önemli simgelerden biri olarak canlılığını koruyor.

Isparta Tarih Kültür Araştırma Derneği Başkanı Bekir Manav, AA muhabirine, kapalı çarşı geleneğinin Isparta'daki en önemli temsilcisinin Firdevs Bey Bedesteni olduğunu söyledi.

Yapının Osmanlı vakıf sisteminin işleyişini göstermesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Manav, "Firdevs Bey, bugün Mimar Sinan Camisi olarak bilinen camiyi inşa ettirdikten sonra, caminin giderlerini karşılamak amacıyla hemen yanına bu bedesteni yaptırdı. Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatının son yıllarında inşa edilen bu eser, şehrin tarihi hafızasını günümüze taşıyan en diri yapılardan biri." dedi.

Çatı örtüsü 1967'de yenilendi

Tarihi süreç boyunca özgün yapısını büyük ölçüde koruyan bedestenin mimarisinde en önemli değişikliğin çatı kısmında yaşandığına dikkati çeken Manav, yapının çatısının 1967 yılına kadar kurşun kaplı olduğunu, yapılan onarım çalışmalarıyla bugünkü görünümüne kavuştuğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Mansur Yavaş cephesinden 'Her koşulda adayım' iddiasına yanıt

Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren iddiaya jet hızında yalanlama

Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber

Altın fiyatlarını zıplatan haber
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Kilosu bin 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar

Kilosu 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar