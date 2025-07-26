Sokak ortasında karşılaştığı genci silahla öldürdü

Sokak ortasında karşılaştığı genci silahla öldürdü
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Sokak ortasında karşılaştığı genci silahla öldürdü
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Isparta'da bir genç, kız arkadaşını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü kişi tarafından tabancayla kalbinden vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Isparta'da İsmail Özdemir (22), 'Kız arkadaşımı rahatsız ettin' diyerek tartıştığı N.G. tarafından tabancayla kalbinden vurularak öldürdü. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan N.G., adliyeye sevk edildi.

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, cuma saat 01.00 sıralarında, Modernevler Mahallesi 3103 Sokak'ta meydana geldi. Caddede karşılaşan İsmail Özdemir ile kız arkadaşını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü N.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. N.G., yanındaki tabancayla Özdemir'e ateş açtı. Özdemir, göğüs ve kalbine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin Isparta Şehir Hastanesi'ne götürdüğü Özdemir, hayatını kaybetti.

Isparta'da Kız Arkadaşını Rahatsız Eden Genç Öldürüldü

OPERASYONLA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan N.G. Çünür Mahallesi'ndeki akrabasının evine yapılan polis operasyonuyla dün akşam saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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