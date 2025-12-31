Isparta'da 44 litre sahte ve kaçak içi ele geçirildi

Isparta'da düzenlenen operasyonda 44 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce bir ikamete gerçekleştirilen operasyonda, 44 litre kaçak ve sahte içki, 9 litre etil alkol ile alkol yapımında kullanılan aromalar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, adli işlem başlatıldı.