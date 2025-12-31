Haberler

Isparta'da 44 litre sahte ve kaçak içi ele geçirildi

Isparta'da düzenlenen operasyonda 44 litre sahte ve kaçak içki ile birlikte 9 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan aromalar ele geçirildi. Yılbaşı öncesi alkollü içki kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce bir ikamete gerçekleştirilen operasyonda, 44 litre kaçak ve sahte içki, 9 litre etil alkol ile alkol yapımında kullanılan aromalar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, adli işlem başlatıldı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

