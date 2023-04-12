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İnşaatta hırsızlık yapan 2 kişi kameraya böyle yakalandı! Önce dans etti, sonra demirleri çaldı

Güncel Haberler

Isparta'da bir inşaata gelen 2 şüpheli yaklaşık yarım ton demir çaldı. Şüphelilerden birinin hırsızlık sırasında dans ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hızırbey Mahallesi 1572 sokakta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Dün sabah inşaata gelen firma sahibi, 10 bin lira değerindeki demirlerin çalındığını fark edince polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIĞA ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE GELDİLER

Yapılan incelemede 2 şüphelinin elektrikli bisikletle sabaha karşı inşaata geldiği, yaklaşık yarım ton demiri birkaç sefer yaparak çaldıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

İnşaatta hırsızlık yapan 2 kişi kameraya böyle yakalandı! Önce dans etti, sonra demirleri çaldı

ÖNCE DANS ETTİ SONRA DEMİRLERİ TEK TEK ÇALDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise inşaata gelen 2 şüpheliden birinin önce dans ettiği, ardından da demirleri alarak tek tek diğer şüpheliye verdiği anlar yer aldı. Şüphelilerin elektrikli bisiklete yükledikleri demirlerle birlikte olay yerinden ayrıldıkları görüldü.

İnşaatta hırsızlık yapan 2 kişi kameraya böyle yakalandı! Önce dans etti, sonra demirleri çaldı

İnşaatta hırsızlık yapan 2 kişi kameraya böyle yakalandı! Önce dans etti, sonra demirleri çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Isparta Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet :

Dans ederek gitmediğiniz işten istifa edin diyorlardı. Herhalde böyle bir şey dedikleri :)

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