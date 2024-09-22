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Isparta'da Hobi Bahçesinde Yetiştirilen Dev Patlıcan Dikkat Çekti

Isparta'da Hobi Bahçesinde Yetiştirilen Dev Patlıcan Dikkat Çekti
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde emekli devlet memuru Mehmet Aydın'ın hobi bahçesinde yetiştirdiği bir patlıcan, 2 kilo 200 gram ağırlığı ile yöre halkının ilgisini çekti. Organik olarak yetiştirildiği belirtilen patlıcanın tohumlarının alınması için çalışma başlatıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bir çiftçinin hobi bahçesinde yetiştirdiği patlıcanlardan birinin ağırlığı 2 kilo 200 grama ulaştı.

Bağkonak köyünde çiftçilik yapan emekli devlet memuru Mehmet Aydın, hobi bahçesindeki sebzeleri toplamak için gittiğinde büyük bir patlıcan olduğunu fark etti.

Patlıcanı bahçeden tartmaya götüren Aydın, patlıcanın ağırlığının 2 kilo 200 gram olduğunu gördü.

Patlıcan, Yalvaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince incelenirken, yöre halkının ilgi konusu oldu.

Patlıcanın tohumlarının alınması için çalışma başlatıldı.

Aydın, AA muhabirine, üretilen patlıcanın tamamen organik olduğunu söyledi.

Kendi ihtiyaçları için hobi bahçesinde sebze ürettiğini belirten Aydın, "Bahçemizdeki bir patlıcanın anormal şekilde büyüdüğünü gördüm. Ürünlerimizi kendimiz tükettiğimiz için hiçbir şekilde hormon veya zirai ilaç kullanmıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel

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