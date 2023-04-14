Isparta'da hamile eşini öldüren sanığın DNA testi sonucu geldi

Isparta'da 2 aylık hamile eşini öldüren Ayhan Yılmaz'ın tutuklu yargılandığı davada, bebeğin babasının belirlenmesi için istenen DNA testi sonucu geldi. Bebeğin babasının Ayhan Yılmaz olduğu tespit edildi.

ISPARTA'da tabancayla 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz'ı (27) öldürüp, kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'yı yaralayan Ayhan Yılmaz'ın (42) tutuklu yargılandığı davada, eşinin karnındaki bebeğin babasının belirlenmesi için istenen DNA testi sonucu geldi. İlk duruşmada bebeğin kendisinden olmadığı yönünde kayınvalidesinin iddiaları üzerine eşiyle aralarının bozulduğunu öne süren Yılmaz'ın, bebeğin babası olduğu tespit edildi.

Olay, geçen yıl 21 Haziran'da Hızırbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan Yılmaz, geçimsizlik nedeniyle kendisini terk eden 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz ile konuşmak için kayınvalidesinin evine gitti. Burada çıkan kavgada Ayhan Yılmaz, eşi ile kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'yı tabancayla vurup, kaçtı. Rabia Yılmaz ile karnındaki bebeği hayatını kaybederken, Ayfer Aydınlı ise başını sıyıran kurşunla yaralandı. 15 ve 18 Haziran tarihlerinde hakkında uzaklaştırma kararları verilen Ayhan Yılmaz ise 1 gün sonra polise teslim olup, tutuklandı.

Duruşma sonrası açıklama yapan Aydınlı ailesinin avukatı Erol Taslak, "İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan DNA sonucu önceki gün dosyanın içine girdi. İnceleme sonucunda maktul Rabia Yılmaz'ın karnında bulunan fetüs ile sanığın babalık bağı var. DNA sonucuna göre sanık hamile eşinin çocuğunun babasıdır" dedi.