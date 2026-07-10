Sözlüsüyle kazada ölen Mustafa'nın babası: Gelinlik damatlık giydireceğim derken kefenle geldiler

ISPARTA'da 1 günlük sözlü Mustafa Kılıç (23) ve Gizem Ateş'in (19) hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü tutuksuz sanık A.E.B., havanın yağışlı olduğunu, frene bastıktan sonra aracın kontrolden çıktığını söyledi. Mustafa Kılıç'ın babası Halil Şeref Kılıç ise sürücünün 8 gün tutuklu kalmasına tepki göstererek, "Gelinlik damatlık giydireceğim derken kefenle geldiler" dedi.

Kaza, geçen 22 Mart'ta Isparta-Burdur kara yolunun Ağlasun Sakarlar mevkisinde meydana geldi. Mustafa Kılıç yönetimindeki 15 AEA 416 plakalı otomobil ile A.E.B. idaresindeki 32 ABE 850 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mustafa Kılıç ve yanındaki sözlüsü Gizem Ateş'in öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan A.E.B. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kılıç ve Ateş'in cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Yapılan otopsinin ardından cenazeler memleketleri Ağlasun'da toprağa verildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Kazaya ilişkin hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açılan tutuksuz sanık A.E.B., 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Sanık A.E.B., kazada hayatını kaybeden Mustafa Kılıç ve Gizem Ateş'in yakınları ile tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu. A.E.B. savunmasında, Isparta'dan Burdur yönüne giderken Ağlasun yol ayrımından döndüğünü ve önündeki bir aracı sollandığını anlattı. Bu sırada karşıdan bir aracın döndüğünü gördüğünü, kendi aracının ise kaymaya başladığını ve soldaki bariyere doğru gittiğini aktaran A.E.B., bir itfaiyecinin yanına geldiğini kaza yaptığını söylediğini hatırladığından bahsetti. Kafasında kanlar olduğunu ve başını çevirdiğinde kazayı fark ettiğini anlatan A.E.B., havanın yağışlı olduğunu ve aracının kontrolünü kaybettiğini söyledi. A.E.B. yolun kaygan olduğunu ve hızının 100 kilometrede olduğunu da belirterek, frene bastıktan sonra aracın kontrolden çıktığını sözlerine ekledi.

Duruşmada müşteki ve tanık dinlemeleri de yapıldı. Mahkeme heyeti kaza yerinde keşif yapılmasına ve ardından kusur raporu düzenlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

'NASIL BİR VİCDANDIR?'

Duruşma sonrasında gazetecilere açıklama yapan Mustafa Kılıç'ın babası Halil Şeref Kılıç, "Oğlum ile gelinimi gelinlik ve damatlık almak için Isparta'ya gönderdim. Oğlumu ve gelinimi hatalı sollama yüzünden öldürmüştür. Bugün davası görülmektedir. 8 gün tutuklu kalmıştır. 2 gencin ölümüne sebep olan kişi 8 gün tutuklu kalmıştır. Nasıl bir vicdandır? Kendini yalan ve iftiralarla savunmaya çalışıyor. Bir zamanlar bizim de bir evladımız vardı. 125 gündür çoğumuzu kaza yüzünden kaybettik. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Gelinlik damatlık giydireceğim derken kefenle geldiler" dedi.

Mustafa Kılıç'ın ablası Çiğdem Yavuz, "Benim giydiğim gelinlikle eşimin giydiği damatlıkla fotoğrafları kaldı. Kendi gelinlik ve damatlıklarını almaya giderken kefenle döndüler. Tüm yetkililerden adalet bekliyoruz" diye konuştu.

Anne Emine Kılıç, "Benim çocuklarım gelinlik ve damatlıkla geri dönecekti. Çocuklarımı benden aldı. Kabristanlarda yatıyorum. Adalet istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Biz yandık, bir anne baba daha yanmasın" dedi.

Kılıç ve Ateş ailesinin avukatı Şenay Aydın da sanığın dosya kapsamına alınan bilirkişi raporunda ve Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda asli ve tam kusurlu olarak kabul edildiğini söyledi. Aydın, "Ancak tüm bunlara rağmen 8 günde tahliyesine karar verilmiştir. Aile ve kamunun vicdanı yaralanmıştır. Asli ve tam kusurlu olmasına rağmen 8 gün gibi kısa sürede tahliye edilmesi sebebiyle müvekkillerimin adalete inancı zedelenmiştir. Nihai kararın bağımsız mahkemelerce verileceğini bilmemize karşın bu adalet arayışımızı kamuya duyurmayı görev biliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı