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Isparta- Burdur Dağ Yolu'nda otomobil ile patpat olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta-Burdur Dağ Yolu'nda meydana geldi. H.İ.K. yönetimindeki otomobil ile M.Ç. idaresindeki patpat çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü H.İ.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Y. ve K.Ö. ile patpat sürücüsü M.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA