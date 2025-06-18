İspanyol ve Türk Islık Dili Buluşması Kanarya Adaları ve Giresun'da Gerçekleşti

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İspanya'nın Kanarya adasındaki ıslık dili kullanıcıları, Giresun'un Kuşköy köyünü ziyaret etti. Kültürel mirasın paylaşıldığı etkinlikte, iki bölge arasında kültürel diyalog kuruldu. Giresun Üniversitesi'nden öğretim üyesi Hayrettin Karadeniz, bu buluşmanın kültürel zenginlikleri bir araya getirdiğini belirtti.

İspanya'nın Kanarya adasında ıslık dilini kullanan İspanyollar, yine ıslık dilinin konuşulduğu Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünü ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen etkinlik için gelen Gomera Adası ıslık dili mirası taşıyıcıları Jose Molina Gonzalez ve Carmen Castilla Padilla, Kuşköy köyünde Kaymakam Furkan Aksoy tarafından karşılandı.

Gonzalez ve Padilla, 500 rakımlı köyü gezdi, halkla bir araya geldi, karşılıklı ıslık diliyle sohbet etti. Köy halkı ile konukları, kendi kültürel mirasları ıslık dillerini nasıl kullandıklarını uygulamalı olarak gösterdi.

Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hayrettin Karadeniz, burada yaptığı açıklamada, her iki bölgede de ıslık dilinin uzun bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Karadeniz, kültürler arası bir buluşmanın gerçekleştiğini ifade ederek, "İnşallah bunun semeresini alırız. Bakanlığımızın bu konuya el attığını, sahiplendiğini görüyoruz. Böyle bir kültürel mirasımız var. Bu kültürel miras, dünyanın diğer ucunda Kanarya adalarında da var. Bu diyalog inşallah devam eder." dedi.

Carmen Castilla Padilla ise Gresun'da da bu dilin kullanılmasının güzelliğine vurgu yaparak, "Bizim ülkemizde de dağlık bölge olduğu için kendi aramızda ıslık diliyle anlaşıyoruz. Coğrafya bakımından benzerlikler var. Basit cümleleri, basit kelimeleri biz de haberleşmede kullanıyoruz." diye konuştu.

Program dahilinde yarın Giresun Valiliğinde Islık Dili Buluşması ve Çalıştayı düzenlenecek.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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