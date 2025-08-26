İspanya, Yaz Döneminde Sel ve Orman Yangınları Nedeniyle 16 Bölgeyi Afet İlan Etti

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, yaz döneminde sel ve orman yangınlarından etkilenen yerleri afet bölgesi ilan etme kararı aldı.

Bakanlar Kurulunda alınan karar sonrasında basına açıklama yapan Hükümet Sözcüsü ve Eğitim, Spor Bakanı Pilar Alegria, 23 Haziran'dan bu yana sel sularının altında kalan yerler ile ağustos ayı başından itibaren orman yangınlarından zarar gören yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Alegria, İspanya'daki 17 özerk yönetimden 16'sının afet bölgesinde yer aldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska da özellikle orman yangınlarının ülke tarihindeki en büyük yangınlar olduğunun altını çizerek, yangından etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edilmesiyle yasa gereği bu büyük felaketten etkilenenlerin hakları olan yardımları talep edebileceklerini söyledi.

Mevcut durumda 15 noktada büyük yangınların devam ettiğini dile getiren Marlaska, acil durumun halen sona ermediğini belirtti. Marlaska, tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulundu.

İspanya'da afet bölgeleriyle ilgili yürürlükte olan kanun gereğince kişilere birincil konutlarında ve temel ihtiyaç maddelerinde meydana gelen hasar için mali yardım sağlanıyor, yerel yönetimlere eylemlerinden kaynaklanan giderler için tazminat veriliyor, ayrıca kişisel yardım veya mal sağlayan kişi ve kuruluşlara da destek sunuluyor.

İspanya'da sadece ağustos ayında 370 bin hektardan fazla ormanlık ve kırsal alan kül oldu.