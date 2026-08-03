İspanya, Sebte'ye Göç Akınına Karşı Deniz Bariyeri Kurdu

MADRİD, 3 Ağustos (Xinhua) -- İspanya, Fas'tan Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yönelik kitlesel göç akınının ardından sınır kontrollerini sıkılaştırma çalışmaları kapsamında deniz sınırı boyunca yüzer deniz bariyeri kurdu.

Tarajal Plajı açıklarına yerleştirilen yüzer bariyerin kurulumunun pazar günü tamamlandığı bildirildi. Son günlerde çoğunluğu yüzerek olmak üzere on binlerce göçmen Sebte'ye geçmişti. Bariyerle bölgeye deniz yoluyla düzensiz geçişlerin önlenmesi amaçlanıyor.

İspanyol yetkililer, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısının pazar günü itibarıyla 72'ye yükseldiğini duyurdu.

Sebte bölge yönetimi ise an itibarıyla şehir morgunda 88 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu belirtti. Cansız bedenlerin bir kısmının, yaşanan göçmen akınından iki hafta sonra denizden çıkarıldığını kaydeden yetkililer, kimlik tespiti sürecinin devam ettiğini söyledi.

Büyük çaplı göç dalgası azalmış olsa da Sebte'de hayat henüz normale dönebilmiş değil. Pazar günü şehir genelinde güvenlik operasyonlarına devam eden polisler ve askeri personel, sokaklardaki göçmenleri gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, sınır dışı etme işlemleri öncesinde kimlik tespiti işlemleri için karakollara götürüldü.

Fas'tan Sebte'ye yaşanan göçmen akını, İspanya'nın yakın tarihindeki en ciddi sınır krizlerinden biri haline geldi. İspanyol hükümetini acil önlemler almaya sevk eden kriz, Avrupa genelinde göç yönetimi ve Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının korunması tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kaynak: Xinhua