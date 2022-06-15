İspanya Büyükelçisi Hergueta Garnica: Türkiye, Bizim İçin Her Geçen Gün Daha Önemli Bir Ortak Haline Gelmiştir

Haber: MELİS YILDIRIM - Kamera: FATİH NAZIM EFE

İspanya Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta Garnica, Ankara'da düzenlenen İspanya- Türkiye İşbirliği Toplantısı'nda, " Türkiye, bizim için her geçen gün daha önemli bir ortak haline gelmiştir" dedi.

İspanya- Türkiye İşbirliği Toplantısı, bugün Ankara'da başladı. Toplantı kapsamındaki panellerde katılımcılar, İspanya ve Türkiye'nin ekonomik ve ticari ilişkilerini ele alacak. Toplantının açış konuşmasını yapan İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta Garnica, şunları söyledi:

"Gerçekten bu buluşmamız, çok yoğun ikili ilişkilerimizin bir meyvesi. Bütün sektörlerde bunu görüyoruz.

1,3 milyonluk bir büyüme elde edildi. Türkiye, bizim için her geçen gün daha önemli bir ortak haline gelmiştir.

Yatırım açısından kısa vadeli düşünmemiz gerekir. Biz, buraya geldik ve Türkiye'yi uzun soluklu bir ortak olarak değerlendiriyoruz. Bu yüzden, doğrudan Türkiye'yi tanımak, Türkiye'deki İspanyol şirketlerinin tecrübelerini bilmek çok önemli. Bugün birçok panel gerçekleşecek."

ZEYNEL ABİDİN ERDEM: AVRUPALILAR MAALESEF TÜRKİYE'Yİ İSPANYA KADAR KORUMADI VE KOLLAMADI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Zeynel Abidin Erdem ise şöyle konuştu:

"Sanki her bir büyükelçimiz bir oda başkanıdır, sanki her bir ticaret müsteşarı bizler için çalışıyor ve reddedilmediğimiz İspanya dışında hiçbir, münasebetimiz olduğu halde istediğimiz kadar vize alamadığımız bir ülke yoktur.

AB'den çok büyük bir destek gördüğümüzü söylemek gibi bir yanlışa girmeyeceğim. Avrupalılar, maalesef Türkiye'yi ne İspanya kadar ne de bir zamanlar İngiltere kadar korumadı ve kollamadılar.

Bugünkü sistemde 15,9 milyar dolara ulaşan ticaretimizde, makas açısından bizim aleyhimizde bir durumu yoktur. Eşit dağılımda çalışıyoruz. 7 milyar onlar bize mal satıyor, 7 milyara yakın biz onlara mal satıyoruz. Bu, AB'de az görülen bir dengedir."

FAİK YAVUZ: İSPANYA'NIN TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE VERDİĞİ DESTEĞİ HER ZAMAN GÖRDÜK

İspanya ve Türkiye'nin Akdeniz havzasının iki yakasındaki önemli aktörler olduğunu belirten TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz da şunları söyledi:

"İspanya ve Türkiye, Akdeniz havasının iki yakasında önemli iktisadi ve siyasi aktörlerdir. İspanya, AB'nin önemli aktörleri arasındadır. AB'nin Akdeniz politikasındaki liderlerindendir.

Türkiye'nin AB üyelik sürecine, İspanya'nın desteğini her zaman görmüşüzdür, bu da bizi mutlu etmiştir. Öte yandan Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin birçok alanda olumlu etkisini hissettik. Ne yazık ki son yıllarda Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler durmuştur.

Gümrük Birliği, Türkiye'nin sanayi üretim kapasitesini dönüştürmesine çok ciddi bir katkı sağlamıştır. Odalar Birliği olarak, Yeşil Mutabakatı, Türkiye-AB ilişkilerindeki pozitif gündemin anahtarı olarak görüyoruz. Yeşil Mutabakat ile Gümrük Birliği modernizasyonu birbirine her zaman destek olacaktır."

ANKA / Güncel