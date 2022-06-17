İslamköylüler Süleyman Demirel ile anılarını anlattı

Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy sakinleri Türkiye siyasetinde "Baba" olarak anılan, hemşerileri 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile ilgili anılarını AA muhabirine anlattı.

Renkli kişiliği ve esprili söylemleriyle Türkiye siyasetinin sevilen simalarından olan ve 17 Haziran 2015'te hayata gözlerini kapayan Süleyman Demirel, ölümünün yedinci yılında anılıyor.

Demirel'in vefatından 1 yıl önce açılışını bizzat yaptığı, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde biriktirdiği binlerce materyal, çeşitli tarihlerde çekilen fotoğrafları, bal mumundan yapılan heykeli, siyasi geçmişinin önemli gazete manşetleri, smokini, imzaladığı belgeler gibi objelerin bulunduğu Süleyman Demirel Kalkınma ve Demokrasi Müzesini, her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.

Yakın demokrasi tarihine adeta yolculuğa çıkaran müzede 46 bin kitap, 42 bin gazete ve dergi, 6 milyon belge, 8 bin hediyelik eşya, 4 bin tablo, 6 bin videoteyp kaset, 126 bin fotoğraf, halı kilim ve giysiler yer alıyor.

Demirel, her yıl 17 Haziran'da İslamköy'deki Çalcatepe mevkisinde bulunan anıt mezarında törenle anılıyor.

Müze Müdürü Osman Siviloğlu, AA muhabirine, Demirel'in siyasi hayatı boyunca 6 milyon 300 bin eser biriktirdiğini söyledi.

Müzeye bakıldığında Demirel'in sadece siyasetçi değil, arşivci düşüncede bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Siviloğlu, Demirel'in müzeyle ilgili "Bu müze, benim icatlarımı göstersin diye düşünüldü ama ben de bu müzeyi Türkiye'nin cumhuriyet savcısı olsun diye yaptım. Bu müze hem cumhuriyet savcısı hem de savaş müzesi durumundadır." dediğini aktardı.

Siviloğlu, "Neden?" diye sorduğunda, Demirel'in "Bu müze, 1950 yılı başlarında, 'Türkiye'nin ne durumda olduğunu, nesi var, nesi yok?' onu gösteren, ülkenin o tarihlerden bu güne nasıl değiştiğini anlatan bir müze." cevabını verdiğini aktardı.

Hasta olan çocuk için imkanlarını seferber etti

İslamköy'de 2014-2019 yıllarında muhtarlık yapan Ali Duman ise görevi süresince Demirel'le her 15 günde bir telefonla görüştüğünü belirtti.

Demirel'e köyün sıkıntılarını aktarmaktan mutluluk duyduğunu belirten Duman, "Vatandaşlarımızdan birisinin çocuğu çok hastaydı. Annesi babası çaresiz kaldı. O anda Demirel aramış bulundu. Biz de vatandaşımızın derdini naklettik. Bizi Ankara'ya davet etti. Ankara'da hastamızı muayene ettirdi. Bütün imkanlarını seferber etti. Sonunda çocuğumuzu ameliyat ettirdik. Şuan bu çocuğumuz diğer çocuklar gibi oynayıp gülebiliyor." ifadesini kullandı.

"Köyümüzden böyle bir lider çıktığı için çok mutluyuz"

Demirel'in halkını çok sevdiğini belirten Duman şöyle devam etti:

"Vatandaşı için canını feda edecek kadar güzel bir liderimizdi. Köyümüzden Demirel gibi bir lider çıktığı için çok mutluyuz. Allah razı olsun kendisinden, nur içinde yatsın. Bizim için o ölmedi. Bizim köyümüzde ve kalbimizde yaşayan bir lider. Köyümüze sağ olsun suyumuzu getirdi. İslamköy ekmeğini çok severdi. Haftada 10 tane, ya belediye başkanı ya da kardeşinin vasıtasıyla gönderirdik. Bazen de 'Köyümün tarhanasından gönderin bakalım.' derdi. Demirel, devletimizin yetiştirmiş olduğu en büyük bir liderdir. Hizmetleriyle barajlarıyla ülkemize çok büyük katkılarda bulunmuştu. Halkın sevgilisi, güvendiği bir lideriydi."

"İslamköy ovası onun sayesinde suya kavuştu"

Köylülerden Fevzi İşler de Demirel'in çok iyi bir devlet adamı ve lider olduğunu ifade etti.

Demirel'in, her 2-3 yılda bir İslamköy'e gelerek köylülerin halini hatırını sorduğunu anlatan İşler, "Çocukken taş çarpması sonucu çenem kırılmıştı. O zamanlar Devlet Su İşleri Genel Müdürü idi. Bizi gittiğimiz otelden aldı. Hastaneye götürdü, tedavimizi yaptırdı tekrar otobüse bindirerek memlekete uğurladı." diye konuştu.

İslamköylü emekli öğretmen Ekrem Zeki Çiftçi ise köyde tarım yapılabilmesinde Demirel'in katkısının büyük olduğunu belirterek "1974'lü yıllarda İslamköy ovası onun sayesinde suya kavuştu." dedi.