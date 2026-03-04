İslam İşbirliği Gençlik Forumu, BM'de tartışmaların tek taraflı ve ABD eksenli olmasını eleştirdi

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Birleşmiş Milletler'de (BM) tartışmaların tek taraflı ve ABD eksenli devam etmesine tepki göstererek, "BM Genel Sekreteri ve yardımcılarının büyük bir özveriyle görevlerini yapmalarına rağmen İsrail'in suçluluğunu ortaya koyamadıklarını, tam olarak suçlunun kim olduğunu söyleyemediklerini görüyoruz." dedi.

Ayhan, BM İnsan Hakları Konseyinin 61. Oturumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de Orta Doğu'da yaşananlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dünya, Türkiye ve İslam aleminin Gazze'de 2023'te başlayan bir soykırıma tanıklık ettiklerini söyleyen Ayhan, Gazze'de 3 yıldır İsrail saldırılarının sürdüğünü hatırlattı.

Ayhan, şimdi de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hiçbir hukuki altyapısı olmayan ve tüm uluslararası hukuku çiğneyen bir saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, "Ortada resmi bir savaş ilanı henüz yok. Uluslararası hukukun tamamen yok edildiği ve tam bir kuralsızlık içinde dünyanın seyrini bulmaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. İsrail'in kuyruğuna takılmış ABD'nin, İran'a tek taraflı yaptığı haksız bir saldırıyı görüyoruz." diye konuştu.

Bu saldırılarda özellikle sivillerin hedef alınması ve vurulan bir ilkokulda 150'den fazla çocuğun katledilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ayhan, savaşın yayılmasının da söz konusu olduğunu kaydetti.

Ayhan, "İran'a yönelik saldırı ne kadar haksızsa, İran'ın da Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt gibi komşu ve dost ülkeleri hedef alması, hele sivil altyapılara saldırması da bir o kadar haksızdır ve kınanmalıdır. Evet bu çatışmayı ABD başlattı. Bir çatışmayı, savaşı başlatmak nispeten daha kolay ancak nasıl biteceğini, nereye evirileceğini bilmiyoruz ve maalesef yaygınlaşma ve derinleşme riski çok yüksek. Çatışmanın yaygınlaşması ve derinleşmesi halinde ise bölgemizi ve dünyamızı yıllar boyunca olumsuz şekilde etkileyeceği, özellikle masumları, sivilleri ve çocukları hedef alacağı üzücü bir gerçek." değerlendirmesinde bulundu.

?"Buradaki çatışmanın derinleşmesinin dünyaya çok olumsuz etkisinin olacağını biliyoruz"

Rusya ile Ukrayna arasında benzer bir savaşın Şubat 2022'de başladığını ve birkaç hafta içerisinde bitmesinin öngörüldüğünü dile getiren Ayhan, savaşın, ufukta bir barış ihtimali görünmeden hala devam ettiğini söyledi.

Ayhan, "İran gibi 90 milyon nüfuslu, köklü bir devlet yapısına sahip olan bir ülkedeki çatışmanın bölgeye yayılmasıyla tüm dünyayı etkileyen derin bir çatışmaya sürüklenebiliriz. Buradaki çatışmanın derinleşmesinin ve genişlemesinin, başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyayı derinden etkileyeceğini öngörebiliriz." dedi.

Türkiye'nin yakın çevresinde her geçen gün artan çatışma ve savaşların, ülke açısından her alanda yerlileşme ve millileşmenin önemini ortaya koyduğunu, milli birlik ve beraberliğin tavizsiz şekilde sağlanmasının, iç cephenin tahkim edilmesinin ne denli hayati olduğunu gösterdiğini belirten Ayhan, diğer yandan barıştan yana tutumuyla uluslararası saygınlığı artan Türkiye'nin, ittifaklarını ve dostlarını artırarak barış adası olarak kalma konusunda gayret gösterip başarılı olduğunu da ifade etti.

Uluslararası kurumlar olarak her zaman diplomasiyi telkin ettiklerine dikkati çeken Ayhan, özellikle sivillerin, gençlerin ve masum insanların zarar görmemesi için tarafların bir an önce sulha varması gerektiğinin altını çizdi.

Ayhan, "Burada İsrail saldırganlığı, vahşeti ve yayılmacılığını, ABD'nin büyük istisnacılığını göz ardı edemeyiz. Bir şekilde bu iki ülkenin de uluslararası hukuka saygı duymalarını sağlamanın gerekliliği açıktır. Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde hızlıca barışa ulaşılır." şeklinde konuştu.

"Son 3 ayda farklı egemen ülkelere karşı çok çeşitli saldırılar olduğunu gördük"

BM İnsan Hakları Konseyinin 61. Oturumu'na da değinen Ayhan, şu anda tartışılan tek konunun İran olduğunu fakat kendilerinin Gazze ve Filistin konusunu gündeme getirdiklerini anlattı.

Taha Ayhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BM'de tartışmaların sadece ABD eksenli bir şekilde tek yönlü olarak devam ettiğini görüyoruz. BM Genel Sekreteri ve yardımcılarının büyük bir özveri ile görevlerini yapmalarına rağmen İsrail'in suçluluğunu ortaya koyamadıklarını, tam olarak suçlunun kim olduğunu söyleyemediklerini görüyoruz. Gazete manşetlerinde soykırımcının, zalimin veya saldırganın kim olduğunun söylenmediğini görüyoruz. Bunların ifade bile edilememesi uluslararası sistemin, hukukun çürüme içinde olduğunu gösteriyor. Bu durum maalesef uluslararası sistemin hak ile adaletten çok uzak bir noktada olduğunu gösteriyor bize."

Bu tür dengesizlikler ve uluslararası hukuku bu kadar zorlamanın çok daha büyük ve derin bir uluslararası çatışmanın habercisi olduğunu vurgulayan Ayhan, Gazze'nin yeni küresel dalga sömürgeciliğinin ilk laboratuvarı olduğunu belirtti.

"Üç yıl boyunca Gazze'de tüm insanlığa sadece güçlünün haklı olduğu fikri dayatılmıştır." diyen Ayhan, şunları kaydetti:"

"Buradan aldıkları tepkisizlik ve cesaretle son 3 ayda farklı egemen ülkelere karşı çok çeşitli saldırılar olduğunu, devlet başkanlarını katlettiklerini ve esir ettiklerini gördük. Bunlar uluslararası hukuku temelinden sarsan ve yok eden bir yeni düzenin kurulduğunun habercisidir."

Türk milleti olarak kendi iktidarına sahip çıkmasının ve milli bağımsızlığa önem vermesinin değerine dikkati çeken Ayhan, dünya genelinde en kısa sürede sulhun hakim olmasını, masumlar, çocuklar ve gençlere daha fazla acı çektirilmeden bu zulümlerin sona erdirilmesini temenni etti.

Ayhan, temel insan haklarını hiçe sayanlardan adalet önünde hesap sorulmasını beklediklerini ve Gazze Mahkemesi kararının uygulanması için her platformda çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.