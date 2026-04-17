Gaziantep'te 2 bin dekar tarım arazisindeki suyun tahliyesine başlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tarım arazilerinin su altında kalması üzerine çalışma başlatıldı.

İlçedeki Türkbahçe mevkisindeki 4 bin dekar buğday, arpa ve bezelye ekili alanın yaklaşık 2 bin dekarı son aylarda yağan yoğun yağış nedeniyle 2019'tan bu yana ilk defa su altında kaldı.

Ekili tarım arazileri su altında kalan çiftçilerin yardım talep etmesiyle İslahiye Kaymakamlığı harekete geçti.

Kaymakam Mehmet Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileriyle yapılan çalışmalar neticesinde bölgede yeni drenaj kanallarını açarak suyu yer altına tahliye ettiklerini belirtti.

İslahiye'de bu yıl ocak, şubat ve mart aylarında metrekareye 976 kilogram yağış düştüğünü ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Bu çok ciddi bir rakam. İlk üç ayda rekoru kırdık ve bunun üstüne nisan ayı da yağışlı geçiyor. Süreç içerisinde ilçenin akarsu, baraj ve göletlerinde doluluk oranlarına haddinden fazla erişen yerler oldu. Bazı yerlerde ise sınıra yakın seviyeleri buldu. Tahtaköprü Barajı'nda yaz aylarında yüzde 6'ları bulan su yüksekliği bugün yüzde 80'leri zorluyor. Kısım kısım tahliyeler yapılmaya başlandı. Bazı tarım alanlarında taşkınlar meydana geldi. Fakat DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesi ve çiftçilerimizin yakın takipleriyle taşkınlar 24 saat içerisinde kanala indirilerek planlı tahliye mekanizması çalıştırıldı. Şu anda bulunduğumuz alanda da doğal bir gölet var. Mevsimsel yoğun yağışlar nedeniyle bu sene buradaki tarım alanları sular altında kaldı. Şu anda 2 bin dekarın biraz üzerinde tarım alanımız sular altında kaldı."

Bölgede ekili tarım arazisi bulunan çiftçiler, yapılan çalışmalarla arazilerinin su altından kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.