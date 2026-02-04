Haberler

Zonguldak İŞKUR Müdürü Şentürk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Zonguldak İŞKUR Müdürü Okan Şentürk, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Okan Şentürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şentürk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" ile "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" ve "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçen Şentürk, "Haber" kategorisinde tercihini Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" ile Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale" fotoğrafından yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" karesini beğenen Şentürk, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
