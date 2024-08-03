- İskoçya'da meydanlar şölen alanına döndü

Edinburgh Uluslararası Festivali başladı

EDINBURGH - İskoçya'da başlayan Edinburgh Uluslararası Festivali çerçevesinde bilim, sanat, müzik, dans ve tiyatro olmak üzere birçok alanda gösteriler düzenlendi. Şölen havasının yaşandığı festival ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

İskoçya'da 2-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Edinburgh Uluslararası Festivali ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. EUF çerçevesinde başkentte düzenlenen Edinburgh Festival Fringe'de 2 bin 500 sanatçın gösteri yapacak. Meydanlarda bilim, sanat, müzik, dans ve tiyatro olmak üzere birçok alanda düzenlenen gösteriler renkli görüntüler oluşturuyor. Çok sayıda kitabın sergilendiği ve akrobasi ile müzik şovlarının da yapıldığı festival merakla takip ediliyor.

EUF çerçevesinde 3 hafta boyunca Edinburgh Uluslararası Bilim Festivali, Edinburgh Uluslararası Film Festivali, Edinburgh Sanat Festivali, Edinburgh Uluslararası Kitap Festivali düzenlenecek. Bilim Festivali 200 etkinlik ve 90 bini aşan ziyaretçi sayısıyla Avrupa'nın en büyüğü olmaya devam ederken, Uluslararası Film Festivali ise 50'den fazla ülkeden 150'den fazla uzun metrajlı filmin gösterildiği dünyanın en eski uzun soluklu film festivali olarak anılıyor. Edinburgh Sanat Festivali, Birleşik Krallık'ın görsel sanatlar üzerine olan en büyük yıllık festivali ünvanını taşırken, Edinburgh Uluslararası Kitap Festivali de dünya çapında 40'tan fazla ülkeden yaklaşık 800 yazara ev sahipliği yapıyor.

Festival, Edinburgh Kalesi'nin üzerinde gerçekleşen ve her yıl ortalama 250 bin kişinin izlediği nefes kesici bir havai fişek gösterisiyle final yapıyor.