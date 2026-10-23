İSKİ, Pendik Kurna'da havza açısından zararlı tespit edilen 18 yapıyı kaldırdı

(İSTANBUL) İski, İstanbul'un içme ve kullanma suyu kaynaklarını korumak amacıyla Pendik'in Kurna Mahallesi'nde, havza mevzuatına aykırı olduğu ve havza açısından "zararlı yapı" olarak tespit edildiği belirtilen 18 yapıyı kaldırdı.

İstanbul'un içme ve kullanma suyu kaynaklarının korunması amacıyla çalışmalarını sürdüren İski, havza mevzuatına aykırı yapılaşmayla mücadelesine devam ediyor. Bu kapsamda, Ömerli Havzası'nın mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan Pendik'teki Kurna Mahallesi'nde, havza açısından "zararlı yapı" olarak tespit edilen 18 yapı, İSKİ ekiplerince kaldırıldı.

İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ve ilgili havza mevzuatı kapsamında yapılaşmaya izin verilmeyen alanlarda gerçekleştirilen denetimler sonucunda, Kurna Mahallesi'nde tespit edilen toplam 29 yapı için ilgililerine tebligat yapılarak, yapı sahiplerinden, verilen yasal süre içerisinde mevzuata aykırı yapılarını kaldırmaları istendi. Bu süre içerisinde 16 yapı ilgilileri tarafından kaldırılırken, kaldırılmayan iki yapı ise İSKİ ekiplerince yıkılarak kaldırıldı. Hakkında yürütmeyi durdurma kararı bulunan 11 yapı için de mahkeme süreci devam ediyor.

İSKİ: AMAÇ SU KAYNAKLARININ KORUNMASI

Bilgilendirmeye göre, son 7 yılda Avrupa Yakası'nda 1093, Anadolu Yakası'nda 802 ve Melen Havzası'nda 8 yapı olmak üzere toplam 1903 yapı kaldırıldı. İçme suyu havzalarının korunması amacıyla havza mevzuatına dayalı olarak oluşturulan koruma kuşakları, baraj gölünün maksimum su kotu esas alınarak belirleniyor. Maksimum su kotundan itibaren 300 metre içinde bulunan alanlar mutlak koruma alanı, 300 – 1.000 metre arasındaki alanlar ise kısa mesafeli koruma alanı olarak tanımlanıyor. Bu alanlarda havza mevzuatına aykırı yapılan yapılar kaldırılarak kentin su kaynaklarının korunması, su kalitesinin güvence altına alınması ve su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA