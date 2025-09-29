Haberler

İSKİ'den Avcılar'da Su Kesintisi Duyurusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde yapılacak çelik boru bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim Çarşamba günü 10.00-20.00 saatleri arasında Avcılar'ın bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde yapılacak çelik boru bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim Çarşamba saat 10.00-20.00 arasında Avcılar'ın bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İSKİ, Avcılar ve Esenyurt ilçelerini kapsayan planlı su kesintisine ilişkin duyuru yaptı. Açıklamaya göre, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde çelik boru isale hattında gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim 2025 Çarşamba 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Ambarlı, Cihangir, Deniz Köşkler ve Merkez.

Açıklamada, su kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almaları istendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz

81 ilde 500 bin konut yapılacak! Bu projenin önemli bir farkı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzincide akıl almaz vurgun! Yöntemleri yok artık dedirtti

Şeytanın aklına gelmez! Çalıştıkları benzinciyi böyle dolandırmışlar
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.